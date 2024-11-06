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В Курской области за сутки уничтожены еще 250 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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В Курской области за сутки уничтожены еще 250 украинских боевиков
В Курской области за сутки уничтожены еще 250 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Курской области за сутки уничтожены еще 250 украинских боевиков
Армия России отразила четыре атаки ВСУ в Курской области, противник потерял еще 250 боевиков за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T14:41
2024-11-06T14:43
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Армия России отразила четыре атаки ВСУ в Курской области, противник потерял еще 250 боевиков за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово, отразив четыре контратаки противника.Еще в нескольких районах авиационными и авиаударами поражены скопления живой силы и техника врага. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30000 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин, 107 бронетранспортеров, 1088 боевых бронированных машин, 817 автомобилей, 261 артиллерийское орудие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Операторы FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской областиРусские идут: главком ВСУ назвал наступление армии России самым мощнымРоссийские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
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РИА Новости Крым
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60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Курской области за сутки уничтожены еще 250 украинских боевиков

В Курской области уничтожены еще 250 украинских боевиков за свтки

14:41 06.11.2024 (обновлено: 14:43 06.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Армия России отразила четыре атаки ВСУ в Курской области, противник потерял еще 250 боевиков за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово, отразив четыре контратаки противника.
Еще в нескольких районах авиационными и авиаударами поражены скопления живой силы и техника врага. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30000 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин, 107 бронетранспортеров, 1088 боевых бронированных машин, 817 автомобилей, 261 артиллерийское орудие.
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