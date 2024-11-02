https://crimea.ria.ru/20241102/russkie-idut-glavkom-vsu-nazval-nastuplenie-armii-rossii-samym-moschnym-1141575246.html

Русские идут: главком ВСУ назвал наступление армии России самым мощным

Русские идут: главком ВСУ назвал наступление армии России самым мощным - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Русские идут: главком ВСУ назвал наступление армии России самым мощным

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал нынешнее наступление российской армии одним из самых сильных за все время проведения СВО. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T19:03

2024-11-02T19:03

2024-11-02T19:03

александр сырский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал нынешнее наступление российской армии одним из самых сильных за все время проведения СВО. Об этом он заявил в ходе встречи с делегацией Вооруженных Сил Чешской Республики, сообщил Сырский в своем Telegram-канале."Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельныхнаправлениях, требуют постоянногообновления ресурсов украинскихподразделений. Сейчас Вооруженные Силы Украинысдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения", - написал главком ВСУ.Он назвал Чехию "преданной союзницей" Украины, поскольку она стала инициатором ряда инициатив, связанных с передачей оружия официальному Киеву.В завершение разговора он выразил надежду на "продолжение практической реализации действующих инициатив".Российские военнослужащие освободили за последние месяцы десятки населенных пунктов на Украине. Так, 2 ноября группировка войск запад взяла под контроль село Першотравневое в Харьковской области, а группировка "Центр" заняла Кураховку в ДНР.На этой неделе подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Также во вторник стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаРоссийские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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