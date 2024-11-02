https://crimea.ria.ru/20241102/armiya-rossii-osvobodila-kurakhovku-v-dnr-1141562642.html
Армия России освободила Кураховку в ДНР
Армия России освободила Кураховку в ДНР - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Армия России освободила Кураховку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кураховка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T12:24
2024-11-02T12:24
2024-11-02T13:06
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кураховка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Измайловка, о чем ведомство сообщало ранее, а также село Леонидовка.Бойцы группировки войск "Восток" за неделю взяли под контроль Доброволье, Шахтерское, Ясную Поляну и Новоукраинку.На этой неделе подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.Также во вторник стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка.Таким образом, за прошедшую неделю российские войска освободили 12 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила Кураховку в ДНР
Минобороны: российская армия освободила Кураховку в Донбассе
12:24 02.11.2024 (обновлено: 13:06 02.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кураховка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Кураховка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Измайловка, о чем ведомство сообщало ранее, а также село Леонидовка.
Бойцы группировки войск "Восток" за неделю взяли под контроль Доброволье, Шахтерское, Ясную Поляну и Новоукраинку.
На этой неделе подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка
в Харьковской области.
Также во вторник стало известно
, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка.
Таким образом, за прошедшую неделю российские войска освободили 12 населенных пунктов.
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