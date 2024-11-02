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Армия России освободила Кураховку в ДНР

Армия России освободила Кураховку в ДНР - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Армия России освободила Кураховку в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кураховка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T12:24

2024-11-02T12:24

2024-11-02T13:06

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кураховка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Измайловка, о чем ведомство сообщало ранее, а также село Леонидовка.Бойцы группировки войск "Восток" за неделю взяли под контроль Доброволье, Шахтерское, Ясную Поляну и Новоукраинку.На этой неделе подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.Также во вторник стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка.Таким образом, за прошедшую неделю российские войска освободили 12 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)