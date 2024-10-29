https://crimea.ria.ru/20241029/armiya-rossii-vzyali-pod-kontrol-katerinovku-v-dnr---minoborony-1141426053.html

Армия России освободила еще три населенных пункта

Армия России освободила еще три населенных пункта - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Армия России освободила еще три населенных пункта

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T12:08

2024-10-29T12:08

2024-10-29T14:34

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне армия России освободила Измайловку и Цукуркино в Донецкой Народной Республике. В субботу стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Александрополь в ДНР. 23 октября подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь освободили населенный пункт Николаевка.Также на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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