Армия России освободила еще три населенных пункта
Армия России освободила еще три населенных пункта - Минобороны
12:08 29.10.2024 (обновлено: 14:34 29.10.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - освободили Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в Донецкой Народной Республике", - говорится в сводке министерства.
Накануне армия России освободила Измайловку и Цукуркино в Донецкой Народной Республике. В субботу стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Александрополь в ДНР. 23 октября подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь освободили населенный пункт Николаевка.
Также на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива.
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