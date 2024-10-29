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Армия России освободила еще три населенных пункта - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Армия России освободила еще три населенных пункта
Армия России освободила еще три населенных пункта - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Армия России освободила еще три населенных пункта
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T12:08
2024-10-29T14:34
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне армия России освободила Измайловку и Цукуркино в Донецкой Народной Республике. В субботу стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Александрополь в ДНР. 23 октября подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь освободили населенный пункт Николаевка.Также на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости
Армия России освободила еще три населенных пункта

Армия России освободила еще три населенных пункта - Минобороны

12:08 29.10.2024 (обновлено: 14:34 29.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - освободили Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в Донецкой Народной Республике", - говорится в сводке министерства.

Накануне армия России освободила Измайловку и Цукуркино в Донецкой Народной Республике. В субботу стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Александрополь в ДНР. 23 октября подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь освободили населенный пункт Николаевка.
Также на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива.
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Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОНовости
 
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