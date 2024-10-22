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ВС России освободили Новосадовое в ДНР
ВС России освободили Новосадовое в ДНР - РИА Новости Крым, 22.10.2024
ВС России освободили Новосадовое в ДНР
Российская группировка войск "Запад" освободила Новосадовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T12:53
2024-10-22T12:53
2024-10-22T12:59
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Запад" освободила Новосадовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Новоегоровки в Харьковской области, Тернов, Торсктоо и Красного Лимана в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял свыше 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном полеВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), новости сво
ВС России освободили Новосадовое в ДНР
Вооруженные силы России освободили Новосадовое в ДНР
12:53 22.10.2024 (обновлено: 12:59 22.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Запад" освободила Новосадовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Новоегоровки в Харьковской области, Тернов, Торсктоо и Красного Лимана в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ.
"Противник потерял свыше 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
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