https://crimea.ria.ru/20241019/vs-rossii-ustanovili-kontrol-nad-ostrovami-v-delte-dnepra-1141205226.html

ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра

ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра - РИА Новости Крым, 19.10.2024

ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра

Российские войска вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, установив над крупными островами непосредственный контроль, а над мелкими... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T08:31

2024-10-19T08:31

2024-10-19T08:31

владимир сальдо

херсонская область

днепр

группировка войск "днепр"

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Российские войска вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, установив над крупными островами непосредственный контроль, а над мелкими — огневой, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.При этом, по словам губернатор, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются.В конце сентября глава региона рассказал РИА Новости, что украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

днепр

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, днепр, группировка войск "днепр", новости сво, всу (вооруженные силы украины)