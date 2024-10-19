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ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра
ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра - РИА Новости Крым, 19.10.2024
ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра
Российские войска вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, установив над крупными островами непосредственный контроль, а над мелкими... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T08:31
2024-10-19T08:31
2024-10-19T08:31
владимир сальдо
херсонская область
днепр
группировка войск "днепр"
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Российские войска вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, установив над крупными островами непосредственный контроль, а над мелкими — огневой, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.При этом, по словам губернатор, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются.В конце сентября глава региона рассказал РИА Новости, что украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, днепр, группировка войск "днепр", новости сво, всу (вооруженные силы украины)
ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра
ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Российские войска вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, установив над крупными островами непосредственный контроль, а над мелкими — огневой, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем", — сказал он.
При этом, по словам губернатор, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются.
"Большинство из них заканчивается гибелью диверсантов — наши артиллеристы поражают лодки на плаву, лишь некоторым удается убраться восвояси ни с чем", — сказал Сальдо.
В конце сентября глава региона рассказал РИА Новости, что украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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