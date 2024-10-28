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Российские военные взяли под контроль Цукуркино в ДНР - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Российские военные взяли под контроль Цукуркино в ДНР
Российские военные взяли под контроль Цукуркино в ДНР - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Российские военные взяли под контроль Цукуркино в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Цукуркино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T12:18
2024-10-28T12:21
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Цукуркино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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96
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
министерство обороны рф
Материал дополняется
Российские военные взяли под контроль Цукуркино в ДНР

Российскими военными взят под контроль населенный пункт Цукуркино в ДНР

12:18 28.10.2024 (обновлено: 12:21 28.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Цукуркино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
 
Министерство обороны РФ
 
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