https://crimea.ria.ru/20241028/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-tsukurkino-v-dnr-1141398809.html

Российские военные взяли под контроль Цукуркино в ДНР

Российские военные взяли под контроль Цукуркино в ДНР - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Российские военные взяли под контроль Цукуркино в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Цукуркино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T12:18

2024-10-28T12:18

2024-10-28T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Цукуркино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф