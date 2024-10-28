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Чтить семейные ценности: чему симферопольцев научили их бабушки и дедушки - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Чтить семейные ценности: чему симферопольцев научили их бабушки и дедушки
Чтить семейные ценности: чему симферопольцев научили их бабушки и дедушки - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Чтить семейные ценности: чему симферопольцев научили их бабушки и дедушки
Уважать старших, быть честными, воспитанными и благодарными, любить семью, чтить семейные ценности, вместе собираться на праздники и лепить пельмени – такие... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T14:08
2024-10-28T14:08
праздники и памятные даты
опрос
видео
общество
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Уважать старших, быть честными, воспитанными и благодарными, любить семью, чтить семейные ценности, вместе собираться на праздники и лепить пельмени – такие уроки и традиции передаются от бабушек и дедушек, и будут дальше переходить из поколения в поколение.Роль бабушек и дедушек в жизни каждого человека важна так же, как и роль родителей. Ко Дню бабушек и дедушек корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди жителей и гостей крымском столицы и попросили рассказать, какие традиции им передали бабушки и дедушки. Подробнее – в нашем видео.В России День бабушек и дедушек выпадает на 28 октября. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно в конце второго осеннего месяца у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.В нашей стране также есть отдельный День бабушек, он отмечается 26 мая. А 22 января празднуют День дедушек.
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96
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праздники и памятные даты, опрос, видео, общество, симферополь, видео
Чтить семейные ценности: чему симферопольцев научили их бабушки и дедушки

В День бабушек и дедушек жители Симферополя делятся традициями своих родных – опрос

14:08 28.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Уважать старших, быть честными, воспитанными и благодарными, любить семью, чтить семейные ценности, вместе собираться на праздники и лепить пельмени – такие уроки и традиции передаются от бабушек и дедушек, и будут дальше переходить из поколения в поколение.
Роль бабушек и дедушек в жизни каждого человека важна так же, как и роль родителей. Ко Дню бабушек и дедушек корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди жителей и гостей крымском столицы и попросили рассказать, какие традиции им передали бабушки и дедушки. Подробнее – в нашем видео.
В России День бабушек и дедушек выпадает на 28 октября. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно в конце второго осеннего месяца у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.
В нашей стране также есть отдельный День бабушек, он отмечается 26 мая. А 22 января празднуют День дедушек.
 
Праздники и памятные датыОпросВидеоОбществоСимферополь
 
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14:08Чтить семейные ценности: чему симферопольцев научили их бабушки и дедушки
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