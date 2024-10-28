https://crimea.ria.ru/20241028/chtit-semeynye-tsennosti-chemu-simferopoltsev-nauchili-ikh-babushki-i-dedushki-1141399148.html

Чтить семейные ценности: чему симферопольцев научили их бабушки и дедушки

Чтить семейные ценности: чему симферопольцев научили их бабушки и дедушки - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Чтить семейные ценности: чему симферопольцев научили их бабушки и дедушки

Уважать старших, быть честными, воспитанными и благодарными, любить семью, чтить семейные ценности, вместе собираться на праздники и лепить пельмени – такие... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T14:08

2024-10-28T14:08

2024-10-28T14:08

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опрос

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Уважать старших, быть честными, воспитанными и благодарными, любить семью, чтить семейные ценности, вместе собираться на праздники и лепить пельмени – такие уроки и традиции передаются от бабушек и дедушек, и будут дальше переходить из поколения в поколение.Роль бабушек и дедушек в жизни каждого человека важна так же, как и роль родителей. Ко Дню бабушек и дедушек корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос среди жителей и гостей крымском столицы и попросили рассказать, какие традиции им передали бабушки и дедушки. Подробнее – в нашем видео.В России День бабушек и дедушек выпадает на 28 октября. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно в конце второго осеннего месяца у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.В нашей стране также есть отдельный День бабушек, он отмечается 26 мая. А 22 января празднуют День дедушек.

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, опрос, видео, общество, симферополь, видео