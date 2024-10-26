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Армия России освободила Александрополь в ДНР - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Армия России освободила Александрополь в ДНР
Армия России освободила Александрополь в ДНР - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Армия России освободила Александрополь в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александрополь Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T12:27
2024-10-26T12:36
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александрополь Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымАрмия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОРоссийские военные освободили еще два населенных пункта в ДонбассеРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Армия России освободила Александрополь в ДНР

Армия России взяла под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР

12:27 26.10.2024 (обновлено: 12:36 26.10.2024)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александрополь Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
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