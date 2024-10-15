https://crimea.ria.ru/20241015/rossiyskie-voyska-osvobodili-bolshuyu-chast-dzerzhinska-v-dnr-1141086344.html

Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР

Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России на данный момент освободили более двух третей территории города Дзержинск (украинское название – Торецк), находящегося в... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T10:17

2024-10-15T10:17

2024-10-15T10:17

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России на данный момент освободили более двух третей территории города Дзержинск (украинское название – Торецк), находящегося в районе Горловки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Глава республики уточнил, что освобождение города позволит обезопасить жителей Горловки, которая обстреливалась боевиками ВСУ преимущественно из окрестностей Дзержинска.Он добавил, что в Дзержинске остаются не менее тысячи мирных жителей, которые отказались выезжать под прикрытием российских войск, и ждут полного освобождения города и установления мирной жизни.Ранее Пушилин заявил, что освобождение Дзержинска даст возможность российским силам продвинуться на север ДНР.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области.13 октября взята под контроль Михайловка в ДНР.Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" - село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе Армия России освободила Угледар

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, новости