Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР
Российские военные уже освободили две трети Дзержинска под Горловкой в ДНР – Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России на данный момент освободили более двух третей территории города Дзержинск (украинское название – Торецк), находящегося в районе Горловки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено. Может быть, за эту ночь еще больше, потому что с утра еще не видел последних данных. Ребята героическими усилиями, выбивая противника из многоэтажек, продвигаются вперед", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев.LIVE".
Глава республики уточнил, что освобождение города позволит обезопасить жителей Горловки, которая обстреливалась боевиками ВСУ преимущественно из окрестностей Дзержинска.
Он добавил, что в Дзержинске остаются не менее тысячи мирных жителей, которые отказались выезжать под прикрытием российских войск, и ждут полного освобождения города и установления мирной жизни.
Ранее Пушилин заявил, что освобождение Дзержинска даст возможность российским силам продвинуться на север ДНР.
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области.
13 октября взята под контроль Михайловка в ДНР.
Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" - село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.
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