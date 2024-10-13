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Российские войска освободили Михайловку в ДНР - РИА Новости Крым, 13.10.2024
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Российские войска освободили Михайловку в ДНР
Российские войска освободили Михайловку в ДНР - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Российские войска освободили Михайловку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T11:55
2024-10-13T12:10
новости сво
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Накануне российские военнослужащие группировки войск "Север" вернули под контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" - село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе Армия России освободила Гродовку в ДНРАрмия России освободила Угледар
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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Российские войска освободили Михайловку в ДНР

Российские войска освободили Михайловку в ДНР - Минобороны

11:55 13.10.2024 (обновлено: 12:10 13.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Накануне российские военнослужащие группировки войск "Север" вернули под контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" - село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.
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