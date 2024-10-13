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Российские войска освободили Михайловку в ДНР
Российские войска освободили Михайловку в ДНР - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Российские войска освободили Михайловку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T11:55
2024-10-13T11:55
2024-10-13T12:10
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Накануне российские военнослужащие группировки войск "Север" вернули под контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" - село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе Армия России освободила Гродовку в ДНРАрмия России освободила Угледар
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Российские войска освободили Михайловку в ДНР
Российские войска освободили Михайловку в ДНР - Минобороны
11:55 13.10.2024 (обновлено: 12:10 13.10.2024)