https://crimea.ria.ru/20241028/inklyuzivnyy-park-otkrylsya-v-krymskom-saki-1141397195.html
Инклюзивный парк открылся в крымском Саки
Инклюзивный парк открылся в крымском Саки - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Инклюзивный парк открылся в крымском Саки
Администрация города Саки и банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыли в городе инклюзивный парк для отдыха и занятий спортом маломобильных категорий граждан,... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T11:00
2024-10-28T11:00
2024-10-28T11:23
рнкб (пао)
саки
крым
новости крыма
городская среда
общество
отдых
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141397081_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_95adb12e511b36dfe563f9cb85f2b08e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Администрация города Саки и банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыли в городе инклюзивный парк для отдыха и занятий спортом маломобильных категорий граждан, сообщает пресс-служба банка.Открытие состоялось в рамках праздника здорового образа жизни "Спорт равных возможностей" в Сакском курортном парке. В мероприятии приняли участие представители республиканских и городских властей.Идея строительства инклюзивного парка была реализована банком и Сакской городской администрацией при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова и участии министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Объем финансирования РНКБ в проект составил около 13 миллионов рублей.На территории Сакского курортного парка были размещены инклюзивные тренажеры, игровые и спортивные зоны, десятки малых архитектурных форм. Пространство парка спроектировано в концепции "Безбарьерная среда", при этом все спортивные объекты могут использоваться людьми вне зависимости от их физических особенностей.По оценкам специалистов, парк смогут посещать до 10 тысяч человек в год.В день праздника здорового образа жизни "Спорт равных возможностей" в парке прошли тренировки с привлечением инструкторов по лечебно-оздоровительной физкультуре, соревнования, мастер-классы и спортивные интерактивы. В мероприятиях приняли участие около тысячи человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
саки
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141397081_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_9daed44772ea4144de2770bb82983686.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), саки, крым, новости крыма, городская среда, общество, отдых, спорт
Инклюзивный парк открылся в крымском Саки
В крымском городе Саки открылся инклюзивный парк
11:00 28.10.2024 (обновлено: 11:23 28.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Администрация города Саки и банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыли в городе инклюзивный парк для отдыха и занятий спортом маломобильных категорий граждан, сообщает пресс-служба банка.
Открытие состоялось в рамках праздника здорового образа жизни "Спорт равных возможностей" в Сакском курортном парке. В мероприятии приняли участие представители республиканских и городских властей.
Идея строительства инклюзивного парка была реализована банком и Сакской городской администрацией при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова и участии министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Объем финансирования РНКБ в проект составил около 13 миллионов рублей.
На территории Сакского курортного парка были размещены инклюзивные тренажеры, игровые и спортивные зоны, десятки малых архитектурных форм. Пространство парка спроектировано в концепции "Безбарьерная среда", при этом все спортивные объекты могут использоваться людьми вне зависимости от их физических особенностей.
По оценкам специалистов, парк смогут посещать до 10 тысяч человек в год.
"Укрепление здоровья российских граждан и создание комфортной и безопасной среды для жизни входит в число национальных приоритетов страны. Новый инклюзивный парк будет содействовать реализации этих задач в Крыму, а также улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья", - рассказал вице-президент банка РНКБ Вадим Циника.
В день праздника здорового образа жизни "Спорт равных возможностей" в парке прошли тренировки с привлечением инструкторов по лечебно-оздоровительной физкультуре, соревнования, мастер-классы и спортивные интерактивы. В мероприятиях приняли участие около тысячи человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.