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Инклюзивный парк открылся в крымском Саки - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Инклюзивный парк открылся в крымском Саки
Инклюзивный парк открылся в крымском Саки - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Инклюзивный парк открылся в крымском Саки
Администрация города Саки и банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыли в городе инклюзивный парк для отдыха и занятий спортом маломобильных категорий граждан,... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Администрация города Саки и банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыли в городе инклюзивный парк для отдыха и занятий спортом маломобильных категорий граждан, сообщает пресс-служба банка.Открытие состоялось в рамках праздника здорового образа жизни "Спорт равных возможностей" в Сакском курортном парке. В мероприятии приняли участие представители республиканских и городских властей.Идея строительства инклюзивного парка была реализована банком и Сакской городской администрацией при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова и участии министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Объем финансирования РНКБ в проект составил около 13 миллионов рублей.На территории Сакского курортного парка были размещены инклюзивные тренажеры, игровые и спортивные зоны, десятки малых архитектурных форм. Пространство парка спроектировано в концепции "Безбарьерная среда", при этом все спортивные объекты могут использоваться людьми вне зависимости от их физических особенностей.По оценкам специалистов, парк смогут посещать до 10 тысяч человек в год.В день праздника здорового образа жизни "Спорт равных возможностей" в парке прошли тренировки с привлечением инструкторов по лечебно-оздоровительной физкультуре, соревнования, мастер-классы и спортивные интерактивы. В мероприятиях приняли участие около тысячи человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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рнкб (пао), саки, крым, новости крыма, городская среда, общество, отдых, спорт
Инклюзивный парк открылся в крымском Саки

В крымском городе Саки открылся инклюзивный парк

11:00 28.10.2024 (обновлено: 11:23 28.10.2024)
 
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБИнклюзивный парк открылся в крымском Саки
Инклюзивный парк открылся в крымском Саки
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Администрация города Саки и банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыли в городе инклюзивный парк для отдыха и занятий спортом маломобильных категорий граждан, сообщает пресс-служба банка.
Открытие состоялось в рамках праздника здорового образа жизни "Спорт равных возможностей" в Сакском курортном парке. В мероприятии приняли участие представители республиканских и городских властей.
Идея строительства инклюзивного парка была реализована банком и Сакской городской администрацией при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова и участии министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Объем финансирования РНКБ в проект составил около 13 миллионов рублей.
На территории Сакского курортного парка были размещены инклюзивные тренажеры, игровые и спортивные зоны, десятки малых архитектурных форм. Пространство парка спроектировано в концепции "Безбарьерная среда", при этом все спортивные объекты могут использоваться людьми вне зависимости от их физических особенностей.
По оценкам специалистов, парк смогут посещать до 10 тысяч человек в год.
"Укрепление здоровья российских граждан и создание комфортной и безопасной среды для жизни входит в число национальных приоритетов страны. Новый инклюзивный парк будет содействовать реализации этих задач в Крыму, а также улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья", - рассказал вице-президент банка РНКБ Вадим Циника.
В день праздника здорового образа жизни "Спорт равных возможностей" в парке прошли тренировки с привлечением инструкторов по лечебно-оздоровительной физкультуре, соревнования, мастер-классы и спортивные интерактивы. В мероприятиях приняли участие около тысячи человек.
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