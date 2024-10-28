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Инклюзивный парк открылся в крымском Саки

Инклюзивный парк открылся в крымском Саки - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Инклюзивный парк открылся в крымском Саки

Администрация города Саки и банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыли в городе инклюзивный парк для отдыха и занятий спортом маломобильных категорий граждан,... РИА Новости Крым, 28.10.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Администрация города Саки и банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыли в городе инклюзивный парк для отдыха и занятий спортом маломобильных категорий граждан, сообщает пресс-служба банка.Открытие состоялось в рамках праздника здорового образа жизни "Спорт равных возможностей" в Сакском курортном парке. В мероприятии приняли участие представители республиканских и городских властей.Идея строительства инклюзивного парка была реализована банком и Сакской городской администрацией при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова и участии министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Объем финансирования РНКБ в проект составил около 13 миллионов рублей.На территории Сакского курортного парка были размещены инклюзивные тренажеры, игровые и спортивные зоны, десятки малых архитектурных форм. Пространство парка спроектировано в концепции "Безбарьерная среда", при этом все спортивные объекты могут использоваться людьми вне зависимости от их физических особенностей.По оценкам специалистов, парк смогут посещать до 10 тысяч человек в год.В день праздника здорового образа жизни "Спорт равных возможностей" в парке прошли тренировки с привлечением инструкторов по лечебно-оздоровительной физкультуре, соревнования, мастер-классы и спортивные интерактивы. В мероприятиях приняли участие около тысячи человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), саки, крым, новости крыма, городская среда, общество, отдых, спорт