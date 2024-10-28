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Путин продлил срок полномочий Бастрыкина
Путин продлил срок полномочий Бастрыкина - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Путин продлил срок полномочий Бастрыкина
Президент России Владимир Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина до августа 2025 года. Документ опубликован... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T09:55
2024-10-28T09:55
2024-10-28T09:55
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
владимир путин (политик)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина до августа 2025 года. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.Ранее предельный возраст пребывания на любом посту в СК составлял 65 лет, за исключением научных работников и педагогов. Но руководитель следственного органа мог продлить срок службы своему сотруднику до достижения им 70 лет.В сентябре Владимир Путин внес в Госдуму закон, позволяющий президенту продлевать срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет. Парламент одобрил законопроект, глава государства его подписал.27 августа главе СКР Александру Бастрыкину исполнился 71 год. Он возглавляет Следственный комитет России с января 2011 года – с момента его существования в качестве самостоятельного ведомства. СК РФ был образован на базе Следственного комитета при прокуратуре РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир путин (политик), новости, россия
Путин продлил срок полномочий Бастрыкина
Путин продлил до августа срок пребывания на службе главы СК Бастрыкина
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина до августа 2025 года. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
"Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в документе.
Ранее предельный возраст пребывания на любом посту в СК составлял 65 лет, за исключением научных работников и педагогов. Но руководитель следственного органа мог продлить срок службы своему сотруднику до достижения им 70 лет.
В сентябре Владимир Путин внес в Госдуму закон, позволяющий президенту продлевать срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет. Парламент одобрил законопроект, глава государства его подписал.
27 августа главе СКР Александру Бастрыкину исполнился 71 год. Он возглавляет Следственный комитет России с января 2011 года – с момента его существования в качестве самостоятельного ведомства. СК РФ был образован на базе Следственного комитета при прокуратуре РФ.
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