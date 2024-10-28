https://crimea.ria.ru/20241028/putin-prodlil-srok-polnomochiy-bastrykina-1141394199.html

Путин продлил срок полномочий Бастрыкина

Путин продлил срок полномочий Бастрыкина - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Путин продлил срок полномочий Бастрыкина

Президент России Владимир Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина до августа 2025 года. Документ опубликован... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T09:55

2024-10-28T09:55

2024-10-28T09:55

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

владимир путин (политик)

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина до августа 2025 года. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.Ранее предельный возраст пребывания на любом посту в СК составлял 65 лет, за исключением научных работников и педагогов. Но руководитель следственного органа мог продлить срок службы своему сотруднику до достижения им 70 лет.В сентябре Владимир Путин внес в Госдуму закон, позволяющий президенту продлевать срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет. Парламент одобрил законопроект, глава государства его подписал.27 августа главе СКР Александру Бастрыкину исполнился 71 год. Он возглавляет Следственный комитет России с января 2011 года – с момента его существования в качестве самостоятельного ведомства. СК РФ был образован на базе Следственного комитета при прокуратуре РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир путин (политик), новости, россия