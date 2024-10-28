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В пяти районах Крыма не будет воды из-за аварий на сетях

В пяти районах Крыма не будет воды из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 28.10.2024

В пяти районах Крыма не будет воды из-за аварий на сетях

В населенных пунктах пяти районов Крыма в понедельник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T10:15

2024-10-28T10:15

2024-10-28T10:15

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СИМФЕРОРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В населенных пунктах пяти районов Крыма в понедельник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".По данным предприятия, до 12 часов не будет воды в селе Изобильное под Алуштой. В зону отключения попали улица Розовая и переулок Кузнечный.Также ограничено водоснабжение до 14 часов в селе Орловское Красноперекопского района.До 15 часов не будет воды в Джанкое по улицам: Водопроводная, Кутузова, Беляева, Чапичева, Луговая, Гагарина, Суворова, Парковая, а также в переулках Днепропетровский и Азовский.В это же время будет ограничена подача воды в поселке Приморский городского округа Феодосия по улице Промышленной.В Керчи ориентировочно до 16 часов не будет воды на улицах Фурманова, Вишневая, 1-й Портовый переулок, Горького.Силами Красноперекопского и Керченского филиалов будет осуществляться подвоз питьевой воды по заявкам абонентов, добавили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В части Феодосии и двух селах временно не будет воды – причинаВ Симферопольском районе воду будут подавать по графикуНовые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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