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В пяти районах Крыма не будет воды из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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В пяти районах Крыма не будет воды из-за аварий на сетях
В пяти районах Крыма не будет воды из-за аварий на сетях - РИА Новости Крым, 28.10.2024
В пяти районах Крыма не будет воды из-за аварий на сетях
В населенных пунктах пяти районов Крыма в понедельник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T10:15
2024-10-28T10:15
крым
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водоснабжение
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В населенных пунктах пяти районов Крыма в понедельник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".По данным предприятия, до 12 часов не будет воды в селе Изобильное под Алуштой. В зону отключения попали улица Розовая и переулок Кузнечный.Также ограничено водоснабжение до 14 часов в селе Орловское Красноперекопского района.До 15 часов не будет воды в Джанкое по улицам: Водопроводная, Кутузова, Беляева, Чапичева, Луговая, Гагарина, Суворова, Парковая, а также в переулках Днепропетровский и Азовский.В это же время будет ограничена подача воды в поселке Приморский городского округа Феодосия по улице Промышленной.В Керчи ориентировочно до 16 часов не будет воды на улицах Фурманова, Вишневая, 1-й Портовый переулок, Горького.Силами Красноперекопского и Керченского филиалов будет осуществляться подвоз питьевой воды по заявкам абонентов, добавили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В части Феодосии и двух селах временно не будет воды – причинаВ Симферопольском районе воду будут подавать по графикуНовые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, водоснабжение, жкх крыма и севастополя, вода крыма
В пяти районах Крыма не будет воды из-за аварий на сетях

В пяти районах Крыма частично отключат воду из-за аварий на сетях

10:15 28.10.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В населенных пунктах пяти районов Крыма в понедельник ограничена подача воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
По данным предприятия, до 12 часов не будет воды в селе Изобильное под Алуштой. В зону отключения попали улица Розовая и переулок Кузнечный.
Также ограничено водоснабжение до 14 часов в селе Орловское Красноперекопского района.
До 15 часов не будет воды в Джанкое по улицам: Водопроводная, Кутузова, Беляева, Чапичева, Луговая, Гагарина, Суворова, Парковая, а также в переулках Днепропетровский и Азовский.
В это же время будет ограничена подача воды в поселке Приморский городского округа Феодосия по улице Промышленной.
В Керчи ориентировочно до 16 часов не будет воды на улицах Фурманова, Вишневая, 1-й Портовый переулок, Горького.
Силами Красноперекопского и Керченского филиалов будет осуществляться подвоз питьевой воды по заявкам абонентов, добавили на предприятии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаВодоснабжениеЖКХ Крыма и СевастополяВода Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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