Рейтинг@Mail.ru
В Симферопольском районе воду будут подавать по графику - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241025/v-simferopolskom-rayone-vodu-budut-podavat-po-grafiku-1141333577.html
В Симферопольском районе воду будут подавать по графику
В Симферопольском районе воду будут подавать по графику - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В Симферопольском районе воду будут подавать по графику
График подачи воды будет введен со следующей недели в селах Добровской долины Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T11:19
2024-10-25T11:19
вода крыма
вода в крыму
новости крыма
симферопольский район
отключение воды в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118693832_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6b7766e20402af7ca8b0967249752850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. График подачи воды будет введен со следующей недели в селах Добровской долины Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, с 6 до 9 часов утра и с 18 до 21.00 воду будут подавать в селе Заречное по улицам Аянской, Молодежной, Строителей, Мира, Набережной и в переулке Торговом. В селе Доброе - по Салгир-Бою, Айдын, Берекет, Ветан, Мерхамет, Яшлык, Чохрахлы, Халилова, Йылдыз, Комсомольской, Лесной, Пятихатской, Майской, Февральской, Октябрьской, Ароматной и Апрельской.По аналогичному графику подачу ресурса организуют в селе Пионерское по улицам Арабаткая, Совхозная, Забайкальская, Мераба, Джалман, Крымская,Козайдын, Джами-Елу, Ак-Сарай, Тогай-Бей, Первомайская, Байырлы, Кунешли, Тахта Джами, Сув-Баши, Джилга, Дюльбер, Тынч, Мектеп, Аян, Мамут-Султан, Чичибабина, Чатырдаг, Анна-Юрт, Крым-Герей-Хан, Хаджи-Герей-Хан, Чора-Батыр, Бирлик, Къутлу, Хайтарма, Санаат, Медиева, Тохтаргазы, Садовая, Андижанская, Олимпийская, Македонская, Византийская, Аристотеля, Гиппократа, Афинская, Спартанская, Константинопольская и Хероснесская.В компании уточнили, что время подачи воды может быть будет увеличено, в случае увеличения запаса ресурса источника. При выполнение аварийно-ремонтных работ возможно отклонение от графикаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – АксеновВода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативу
https://crimea.ria.ru/20241023/klyuchevoy-prognoz-dlya-kryma---nadolgo-li-khvatit-zapasov-vody-1141261739.html
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118693832_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_404549e634094c511f7b22a7b2f10372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода крыма, вода в крыму, новости крыма, симферопольский район, отключение воды в крыму, крым
В Симферопольском районе воду будут подавать по графику

Добровскую долину под Симферополем переводят на график подачи воды

11:19 25.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. График подачи воды будет введен со следующей недели в селах Добровской долины Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"В связи с уменьшением объема воды в Аянском водохранилище, с 28 октября подача питьевой воды будет осуществляться согласно утвержденному администрацией графику", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, с 6 до 9 часов утра и с 18 до 21.00 воду будут подавать в селе Заречное по улицам Аянской, Молодежной, Строителей, Мира, Набережной и в переулке Торговом. В селе Доброе - по Салгир-Бою, Айдын, Берекет, Ветан, Мерхамет, Яшлык, Чохрахлы, Халилова, Йылдыз, Комсомольской, Лесной, Пятихатской, Майской, Февральской, Октябрьской, Ароматной и Апрельской.
По аналогичному графику подачу ресурса организуют в селе Пионерское по улицам Арабаткая, Совхозная, Забайкальская, Мераба, Джалман, Крымская,Козайдын, Джами-Елу, Ак-Сарай, Тогай-Бей, Первомайская, Байырлы, Кунешли, Тахта Джами, Сув-Баши, Джилга, Дюльбер, Тынч, Мектеп, Аян, Мамут-Султан, Чичибабина, Чатырдаг, Анна-Юрт, Крым-Герей-Хан, Хаджи-Герей-Хан, Чора-Батыр, Бирлик, Къутлу, Хайтарма, Санаат, Медиева, Тохтаргазы, Садовая, Андижанская, Олимпийская, Македонская, Византийская, Аристотеля, Гиппократа, Афинская, Спартанская, Константинопольская и Хероснесская.
В компании уточнили, что время подачи воды может быть будет увеличено, в случае увеличения запаса ресурса источника. При выполнение аварийно-ремонтных работ возможно отклонение от графика
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов
Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативу
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
23 октября, 06:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды
 
Вода КрымаВода в КрымуНовости КрымаСимферопольский районОтключение воды в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Крымские леса открыли для посещения
11:53Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены
11:42В части Феодосии и двух селах временно не будет воды – причина
11:27Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям
11:19В Симферопольском районе воду будут подавать по графику
11:10Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДР
10:57Участники СВО смогут получать медпомощь в любой больнице во время отпуска
10:37Магнитная буря идет на Землю - произошел мощный выброс плазмы
10:21В Красногвардейском районе Крыма будет громко
10:10Власти заявили о стабилизации ситуации в Коркино после убийства таксистки
09:43Воевали с честью во имя Родины: Севастополь простился с героями СВО
09:29В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии
09:22Итоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира
09:04Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
08:38О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в Казани
08:15Часть Севастополя останется без света в пятницу из-за неотложных работ
07:51Снежный шторм обрушился на Магадан - в городе коллапс
07:24Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника
07:02В Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению"
06:33В центре Симферополя ограничат движение транспорта
Лента новостейМолния