https://crimea.ria.ru/20241025/v-simferopolskom-rayone-vodu-budut-podavat-po-grafiku-1141333577.html

В Симферопольском районе воду будут подавать по графику

В Симферопольском районе воду будут подавать по графику - РИА Новости Крым, 25.10.2024

В Симферопольском районе воду будут подавать по графику

График подачи воды будет введен со следующей недели в селах Добровской долины Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T11:19

2024-10-25T11:19

2024-10-25T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. График подачи воды будет введен со следующей недели в селах Добровской долины Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, с 6 до 9 часов утра и с 18 до 21.00 воду будут подавать в селе Заречное по улицам Аянской, Молодежной, Строителей, Мира, Набережной и в переулке Торговом. В селе Доброе - по Салгир-Бою, Айдын, Берекет, Ветан, Мерхамет, Яшлык, Чохрахлы, Халилова, Йылдыз, Комсомольской, Лесной, Пятихатской, Майской, Февральской, Октябрьской, Ароматной и Апрельской.По аналогичному графику подачу ресурса организуют в селе Пионерское по улицам Арабаткая, Совхозная, Забайкальская, Мераба, Джалман, Крымская,Козайдын, Джами-Елу, Ак-Сарай, Тогай-Бей, Первомайская, Байырлы, Кунешли, Тахта Джами, Сув-Баши, Джилга, Дюльбер, Тынч, Мектеп, Аян, Мамут-Султан, Чичибабина, Чатырдаг, Анна-Юрт, Крым-Герей-Хан, Хаджи-Герей-Хан, Чора-Батыр, Бирлик, Къутлу, Хайтарма, Санаат, Медиева, Тохтаргазы, Садовая, Андижанская, Олимпийская, Македонская, Византийская, Аристотеля, Гиппократа, Афинская, Спартанская, Константинопольская и Хероснесская.В компании уточнили, что время подачи воды может быть будет увеличено, в случае увеличения запаса ресурса источника. При выполнение аварийно-ремонтных работ возможно отклонение от графикаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – АксеновВода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативу

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