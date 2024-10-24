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Новые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов
Новые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Новые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов
На Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища для обеспечения водой Ялты и Алушты, стоимость объектов составит 22 млрд рублей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T17:20
2024-10-24T17:20
2024-10-24T17:20
дмитрий патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища для обеспечения водой Ялты и Алушты, стоимость объектов составит 22 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.Проекты предварительно согласованы с федеральным центром и произведены расчеты. Ориентировочная стоимость обоих объектов составляет 22 млрд рублей, отметил Аксенов."На данный момент это не приоритетная задача, поскольку имеющихся запасов нам точно хватит на два года, даже без учета осадков здесь рисков нет. Однако мы хотим предупредить возможный дефицит в случае засухи, которая у нас была несколько лет назад", - уточнил он.Также глава Крыма и зампред правительства обсудили вопросы агропромышленного сектора, туристической отрасли и сохранение лесного фонда, отметил Аксенов.Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказал, что накопленного водного запаса Крыма хватит до лета, при этом в течение зимы и весны водохранилища естественного стока накопят дополнительные объемы ресурса.По прогнозу ученого, маловодный период в Крыму начнется летом 2025-го и растянется до 2027 года.Объем водохранилищ естественного стока в Крыму в течение сентября уменьшился на 17 миллионов кубометров. Это сравнимо с переходным 2021-м годом, сообщал ранее завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в СевастополеВодные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябреКакое водохранилище стратегически важно для Крыма
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Новые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов
В Ялте и Алуште планируют создать водохранилища за 22 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма создадут два новых водохранилища для обеспечения водой Ялты и Алушты, стоимость объектов составит 22 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.
"Обратился к Дмитрию Николаевичу с просьбой поддержать создание на территории республики двух водохранилищ: для обеспечения водой Алушты на 8,5 млн кубометров воды, Ялты – на 5,5 млн кубометров", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Проекты предварительно согласованы с федеральным центром и произведены расчеты. Ориентировочная стоимость обоих объектов составляет 22 млрд рублей, отметил Аксенов.
"На данный момент это не приоритетная задача, поскольку имеющихся запасов нам точно хватит на два года, даже без учета осадков здесь рисков нет. Однако мы хотим предупредить возможный дефицит в случае засухи, которая у нас была несколько лет назад", - уточнил он.
Также глава Крыма и зампред правительства обсудили вопросы агропромышленного сектора, туристической отрасли и сохранение лесного фонда, отметил Аксенов.
Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказал, что накопленного водного запаса Крыма хватит до лета
, при этом в течение зимы и весны водохранилища естественного стока накопят дополнительные объемы ресурса.
По прогнозу ученого, маловодный период в Крыму начнется летом 2025-го и растянется до 2027 года.
Объем водохранилищ естественного стока в Крыму в течение сентября уменьшился
на 17 миллионов кубометров. Это сравнимо с переходным 2021-м годом, сообщал ранее завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко.
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