https://crimea.ria.ru/20241023/klyuchevoy-prognoz-dlya-kryma---nadolgo-li-khvatit-zapasov-vody-1141261739.html

Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды

Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды

Накопленного к этому времени водного запаса Крыма хватит до лета, при этом в течение зимы и весны водохранилища естественного стока накопят дополнительные... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T06:05

2024-10-23T06:05

2024-10-23T06:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Накопленного к этому времени водного запаса Крыма хватит до лета, при этом в течение зимы и весны водохранилища естественного стока накопят дополнительные объемы ресурса. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.В частности, по его словам, дополнительные притоки Крым получит уже в течение недели, поскольку на полуострове прошли дожди. Пока оценивать динамику накопления от недавних осадков рано: вода с водосборных площадей еще не достигла водохранилищ."Процесс растянут во времени и зависит от того, насколько сухая была почва. Если почва была сухая - большая часть воды может уйти в землю", - констатирует собеседник агентства.По прогнозу ученого, маловодный период в Крыму начнется летом 2025-го и растянется до 2027 года.Объем водохранилищ естественного стока в Крыму в течение сентября уменьшился на 17 миллионов кубометров. Это сравнимо с переходным 2021-м годом, сообщал ранее завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в СевастополеВодные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябреКакое водохранилище стратегически важно для Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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