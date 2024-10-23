Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды
Водного запаса Крыма хватит до лета - эксперт Копачевский
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБелогорское водохранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Накопленного к этому времени водного запаса Крыма хватит до лета, при этом в течение зимы и весны водохранилища естественного стока накопят дополнительные объемы ресурса. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"С точки зрения запаса воды для хозяйственно-бытовых нужд, у нас воды точно хватит до лета. Зимой мы можем предполагать определенное количество осадков, поскольку текущий год - год средней водообильности. В этой связи определенного восполнения водных запасов тоже следует ожидать", - говорит Копачевский.
В частности, по его словам, дополнительные притоки Крым получит уже в течение недели, поскольку на полуострове прошли дожди. Пока оценивать динамику накопления от недавних осадков рано: вода с водосборных площадей еще не достигла водохранилищ.
"Процесс растянут во времени и зависит от того, насколько сухая была почва. Если почва была сухая - большая часть воды может уйти в землю", - констатирует собеседник агентства.
По прогнозу ученого, маловодный период в Крыму начнется летом 2025-го и растянется до 2027 года.
Объем водохранилищ естественного стока в Крыму в течение сентября уменьшился на 17 миллионов кубометров. Это сравнимо с переходным 2021-м годом, сообщал ранее завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко.
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