Рейтинг@Mail.ru
Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241023/klyuchevoy-prognoz-dlya-kryma---nadolgo-li-khvatit-zapasov-vody-1141261739.html
Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды
Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды
Накопленного к этому времени водного запаса Крыма хватит до лета, при этом в течение зимы и весны водохранилища естественного стока накопят дополнительные... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T06:05
2024-10-23T06:05
эксклюзивы риа новости крым
анатолий копачевский
вода в крыму
водохранилища крыма
крым
новости крыма
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/12/1122406928_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3c43b546d560532ebfb401ad31f0a12b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Накопленного к этому времени водного запаса Крыма хватит до лета, при этом в течение зимы и весны водохранилища естественного стока накопят дополнительные объемы ресурса. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.В частности, по его словам, дополнительные притоки Крым получит уже в течение недели, поскольку на полуострове прошли дожди. Пока оценивать динамику накопления от недавних осадков рано: вода с водосборных площадей еще не достигла водохранилищ."Процесс растянут во времени и зависит от того, насколько сухая была почва. Если почва была сухая - большая часть воды может уйти в землю", - констатирует собеседник агентства.По прогнозу ученого, маловодный период в Крыму начнется летом 2025-го и растянется до 2027 года.Объем водохранилищ естественного стока в Крыму в течение сентября уменьшился на 17 миллионов кубометров. Это сравнимо с переходным 2021-м годом, сообщал ранее завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в СевастополеВодные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябреКакое водохранилище стратегически важно для Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/12/1122406928_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3fc74a228d2edebebbc3366f72114680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий копачевский, вода в крыму, водохранилища крыма, крым, новости крыма, мнения
Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды

Водного запаса Крыма хватит до лета - эксперт Копачевский

06:05 23.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Накопленного к этому времени водного запаса Крыма хватит до лета, при этом в течение зимы и весны водохранилища естественного стока накопят дополнительные объемы ресурса. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"С точки зрения запаса воды для хозяйственно-бытовых нужд, у нас воды точно хватит до лета. Зимой мы можем предполагать определенное количество осадков, поскольку текущий год - год средней водообильности. В этой связи определенного восполнения водных запасов тоже следует ожидать", - говорит Копачевский.
В частности, по его словам, дополнительные притоки Крым получит уже в течение недели, поскольку на полуострове прошли дожди. Пока оценивать динамику накопления от недавних осадков рано: вода с водосборных площадей еще не достигла водохранилищ.
"Процесс растянут во времени и зависит от того, насколько сухая была почва. Если почва была сухая - большая часть воды может уйти в землю", - констатирует собеседник агентства.
По прогнозу ученого, маловодный период в Крыму начнется летом 2025-го и растянется до 2027 года.
Объем водохранилищ естественного стока в Крыму в течение сентября уменьшился на 17 миллионов кубометров. Это сравнимо с переходным 2021-м годом, сообщал ранее завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе
Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре
Какое водохранилище стратегически важно для Крыма
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАнатолий КопачевскийВода в КрымуВодохранилища КрымаКрымНовости КрымаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:29Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликта
06:05Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды
00:01Тепло возвращается: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 октября
22:55Главное за день: 22 октября
22:22Главные новости Крыма: 22 октября
22:03ВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены
21:41Сколько дорог отремонтировано в ДНР
21:33В центре Евпатории восстановят турецкие бани
21:21Эксперты предложат властям Крыма способ решения кадровой проблемы
21:04Дроны ВСУ атакуют жилые дома в Белгородской области – ранена женщина
20:48Где Россия и БРИКС продолжат искать партнеров и союзников – мнение
20:12В Крыму начала работу горячая линия по запуску отопительного сезона
19:45Один за всех: крымский железный "Сварог" выполняет 8 операций сразу
19:32Виктору Сухорукову в Севастополе вручили памятную медаль
19:19"СВОи люди": детдомовец на фронте - история предательства и спасения
18:52G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов
18:31В центре Симферополя ограничат движение
18:23В России выросло число особо тяжких преступлений - Бастрыкин
18:06Генпрокурор Украины уволился на фоне скандала с липовыми инвалидностями
Лента новостейМолния