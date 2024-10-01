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Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре

Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре

Запас воды в водохранилищах Крыма за месяц снизился на 11,3 млн кубометров из-за аномальной жары в сентябре. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T15:01

2024-10-01T15:01

2024-10-01T15:01

водоснабжение

вода в крыму

крымский гидрометцентр

крым

новости крыма

водохранилища крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Запас воды в водохранилищах Крыма за месяц снизился на 11,3 млн кубометров из-за аномальной жары в сентябре. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.Уточняется, что ситуация связана с дефицитом сентябрьских осадков, которые носили кратковременный, ливневый и исключительно локальный характер, а в горах дожди выпадали неравномерно и редко, в частности на Ай-Петри - почти в половину ниже средней многолетней нормы.По состоянию на август в крымских водохранилищах было собрано около 210 миллионов кубометров воды, сообщал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров. В связи с засушливыми погодными условиями в республике аграриям будет выделено еще около трех-четырех миллионов кубических метров воды для орошения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуЭто все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой воде"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водоснабжение, вода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, водохранилища крыма