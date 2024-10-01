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Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре
Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре
Запас воды в водохранилищах Крыма за месяц снизился на 11,3 млн кубометров из-за аномальной жары в сентябре. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T15:01
2024-10-01T15:01
водоснабжение
вода в крыму
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
водохранилища крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Запас воды в водохранилищах Крыма за месяц снизился на 11,3 млн кубометров из-за аномальной жары в сентябре. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.Уточняется, что ситуация связана с дефицитом сентябрьских осадков, которые носили кратковременный, ливневый и исключительно локальный характер, а в горах дожди выпадали неравномерно и редко, в частности на Ай-Петри - почти в половину ниже средней многолетней нормы.По состоянию на август в крымских водохранилищах было собрано около 210 миллионов кубометров воды, сообщал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров. В связи с засушливыми погодными условиями в республике аграриям будет выделено еще около трех-четырех миллионов кубических метров воды для орошения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуЭто все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой воде"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине Крыма
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РИА Новости Крым
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96
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водоснабжение, вода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, водохранилища крыма
Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре

За месяц уровень воды в водохранилищах Крыма упал на 11 млн "кубов"- Крымгидромет

15:01 01.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Запас воды в водохранилищах Крыма за месяц снизился на 11,3 млн кубометров из-за аномальной жары в сентябре. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к 1 октября составил 113,327 миллионов кубических метров, что на 11, 336 миллионов кубометров меньше, чем месяц назад", - сказано в сообщении.
Уточняется, что ситуация связана с дефицитом сентябрьских осадков, которые носили кратковременный, ливневый и исключительно локальный характер, а в горах дожди выпадали неравномерно и редко, в частности на Ай-Петри - почти в половину ниже средней многолетней нормы.
По состоянию на август в крымских водохранилищах было собрано около 210 миллионов кубометров воды, сообщал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров. В связи с засушливыми погодными условиями в республике аграриям будет выделено еще около трех-четырех миллионов кубических метров воды для орошения.
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ВодоснабжениеВода в КрымуКрымский гидрометцентрКрымНовости КрымаВодохранилища Крыма
 
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