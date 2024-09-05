https://crimea.ria.ru/20240905/dostatochno-li-vody-v-chernorechenskom-vodokhranilische-v-sevastopole-1140149123.html

Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе

Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе

Запаса воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе достаточно. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в ответ на распространяемую в некоторых... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T17:17

2024-09-05T17:17

2024-09-05T17:17

водохранилища крыма

чернореченское водохранилище

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новости крыма

михаил развожаев

вода в крыму

севастополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Запаса воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе достаточно. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в ответ на распространяемую в некоторых СМИ информацию, что приток воды прекратился.Михаил Развожаев уточнил, что Чернореченское водохранилище – основной источник водоснабжения города. Основное его пополнение происходит весной и зимой."Пересыхание части притоков рек сейчас – это ежегодная ситуация: в августе и сентябре приток рек сокращается. Иногда из-за высоких температур и малого выпадения осадков – до минимальных объемов", – пояснил губернатор.Кроме того, по его словам, в 2021 году построен водозабор на реке Бельбек по комплексному плану решения проблем с водоснабжением Севастополя. Это дополнительный и резервный источник. Благодаря ему есть возможность снижать потребление из основного источника водоснабжения города – Чернореченского водохранилища.Что касается распространения информации о прекращении притока воды в водохранилище, то, по мнению Михаила Развожаева, такие новости с радостью может интерпретировать ЦИПсО, чтобы вызвать волнения и панику у людей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь селАксенов оценил водные запасы КрымаПритоки уменьшились: сколько воды накопил Крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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