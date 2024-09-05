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Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе
Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе
Запаса воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе достаточно. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в ответ на распространяемую в некоторых... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T17:17
2024-09-05T17:17
водохранилища крыма
чернореченское водохранилище
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Запаса воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе достаточно. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в ответ на распространяемую в некоторых СМИ информацию, что приток воды прекратился.Михаил Развожаев уточнил, что Чернореченское водохранилище – основной источник водоснабжения города. Основное его пополнение происходит весной и зимой."Пересыхание части притоков рек сейчас – это ежегодная ситуация: в августе и сентябре приток рек сокращается. Иногда из-за высоких температур и малого выпадения осадков – до минимальных объемов", – пояснил губернатор.Кроме того, по его словам, в 2021 году построен водозабор на реке Бельбек по комплексному плану решения проблем с водоснабжением Севастополя. Это дополнительный и резервный источник. Благодаря ему есть возможность снижать потребление из основного источника водоснабжения города – Чернореченского водохранилища.Что касается распространения информации о прекращении притока воды в водохранилище, то, по мнению Михаила Развожаева, такие новости с радостью может интерпретировать ЦИПсО, чтобы вызвать волнения и панику у людей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь селАксенов оценил водные запасы КрымаПритоки уменьшились: сколько воды накопил Крым
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водохранилища крыма, чернореченское водохранилище, новости, новости крыма, михаил развожаев, вода в крыму, севастополь, крым
Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе

Запаса воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе достаточно – власти

17:17 05.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевЧернореченское водохранилище
Чернореченское водохранилище - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Запаса воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе достаточно. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в ответ на распространяемую в некоторых СМИ информацию, что приток воды прекратился.

"На сегодняшний день запас Чернореченского водохранилища – 36,9 млн кубических метров воды. Это нормальный объем для текущего времени года. Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на год полного потребления Севастополя", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Михаил Развожаев уточнил, что Чернореченское водохранилище – основной источник водоснабжения города. Основное его пополнение происходит весной и зимой.
"Пересыхание части притоков рек сейчас – это ежегодная ситуация: в августе и сентябре приток рек сокращается. Иногда из-за высоких температур и малого выпадения осадков – до минимальных объемов", – пояснил губернатор.
Кроме того, по его словам, в 2021 году построен водозабор на реке Бельбек по комплексному плану решения проблем с водоснабжением Севастополя. Это дополнительный и резервный источник. Благодаря ему есть возможность снижать потребление из основного источника водоснабжения города – Чернореченского водохранилища.
Что касается распространения информации о прекращении притока воды в водохранилище, то, по мнению Михаила Развожаева, такие новости с радостью может интерпретировать ЦИПсО, чтобы вызвать волнения и панику у людей.
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Водохранилища КрымаЧернореченское водохранилищеНовостиНовости КрымаМихаил РазвожаевВода в КрымуСевастопольКрым
 
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