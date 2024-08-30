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Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым
Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым
Объем накопленной воды в водохранилищах Крыма естественного стока составляет 141 миллион кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T18:10
2024-08-30T18:10
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
илья николенко
водохранилища крыма
кфу (крымский федеральный университет)
реки крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Объем накопленной воды в водохранилищах Крыма естественного стока составляет 141 миллион кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.По словам эксперта, за август запасы уменьшились на 17 миллионов кубометров.Николенко пояснил, что на сегодняшний день ученые фиксируют малые, в сравнении с другими периодами, притоки в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах.Такие показатели говорят о том, что в ближайшие три года в Крыму будет засушливый период.Ранее эксперты отмечали, что в Крыму жара привела к сокращению запасов воды в водохранилищах на 16 миллионов кубов за месяц.Весной водохранилища естественного стока в Крыму были наполнены более чем на 77%, этих запасов достаточно для хозяйственно-бытового водоснабжения до конца следующего года, сообщал ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаАксенов оценил водные запасы Крыма
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вода в крыму, крым, илья николенко, водохранилища крыма, кфу (крымский федеральный университет), реки крыма
Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым

В водохранилищах Крыма накоплен 141 миллион кубометров воды

18:10 30.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодохранилище озерного типа Юбилейное
Водохранилище озерного типа Юбилейное - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Объем накопленной воды в водохранилищах Крыма естественного стока составляет 141 миллион кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.
По словам эксперта, за август запасы уменьшились на 17 миллионов кубометров.
"Мы неоднократно говорили, что переходим от периода многоводности к периоду, когда притоки будут значительно меньше. К этому надо готовиться", – отметил специалист.
Николенко пояснил, что на сегодняшний день ученые фиксируют малые, в сравнении с другими периодами, притоки в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах.
"Фактически, наш забор воды превышает ту сумму притоков, которая поступает в водоемы. Однако в каком-то смысле это нормально. Это соответствует природной цикличности выпадения осадков", – добавил ученый.
Такие показатели говорят о том, что в ближайшие три года в Крыму будет засушливый период.
Ранее эксперты отмечали, что в Крыму жара привела к сокращению запасов воды в водохранилищах на 16 миллионов кубов за месяц.
Весной водохранилища естественного стока в Крыму были наполнены более чем на 77%, этих запасов достаточно для хозяйственно-бытового водоснабжения до конца следующего года, сообщал ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

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Радио "Спутник в Крыму"Вода в КрымуКрымИлья НиколенкоВодохранилища КрымаКФУ (Крымский федеральный университет)Реки Крыма
 
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