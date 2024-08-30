Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым
В водохранилищах Крыма накоплен 141 миллион кубометров воды
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодохранилище озерного типа Юбилейное
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Объем накопленной воды в водохранилищах Крыма естественного стока составляет 141 миллион кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.
По словам эксперта, за август запасы уменьшились на 17 миллионов кубометров.
"Мы неоднократно говорили, что переходим от периода многоводности к периоду, когда притоки будут значительно меньше. К этому надо готовиться", – отметил специалист.
Николенко пояснил, что на сегодняшний день ученые фиксируют малые, в сравнении с другими периодами, притоки в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах.
"Фактически, наш забор воды превышает ту сумму притоков, которая поступает в водоемы. Однако в каком-то смысле это нормально. Это соответствует природной цикличности выпадения осадков", – добавил ученый.
Такие показатели говорят о том, что в ближайшие три года в Крыму будет засушливый период.
Ранее эксперты отмечали, что в Крыму жара привела к сокращению запасов воды в водохранилищах на 16 миллионов кубов за месяц.
Весной водохранилища естественного стока в Крыму были наполнены более чем на 77%, этих запасов достаточно для хозяйственно-бытового водоснабжения до конца следующего года, сообщал ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
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