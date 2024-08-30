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Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым

Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым

Объем накопленной воды в водохранилищах Крыма естественного стока составляет 141 миллион кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T18:10

2024-08-30T18:10

2024-08-30T18:10

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

крым

илья николенко

водохранилища крыма

кфу (крымский федеральный университет)

реки крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Объем накопленной воды в водохранилищах Крыма естественного стока составляет 141 миллион кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.По словам эксперта, за август запасы уменьшились на 17 миллионов кубометров.Николенко пояснил, что на сегодняшний день ученые фиксируют малые, в сравнении с другими периодами, притоки в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах.Такие показатели говорят о том, что в ближайшие три года в Крыму будет засушливый период.Ранее эксперты отмечали, что в Крыму жара привела к сокращению запасов воды в водохранилищах на 16 миллионов кубов за месяц.Весной водохранилища естественного стока в Крыму были наполнены более чем на 77%, этих запасов достаточно для хозяйственно-бытового водоснабжения до конца следующего года, сообщал ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жары Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаАксенов оценил водные запасы Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, илья николенко, водохранилища крыма, кфу (крымский федеральный университет), реки крыма