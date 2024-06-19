https://crimea.ria.ru/20240619/aksenov-otsenil-vodnye-zapasy-kryma-1138208665.html

Аксенов оценил водные запасы Крыма

Аксенов оценил водные запасы Крыма - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Аксенов оценил водные запасы Крыма

Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация в регионе стабильная. Об этом в среду заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T11:19

2024-06-19T11:19

2024-06-19T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация в регионе стабильная. Об этом в среду заявил глава республики Сергей Аксенов.При этом среднесуточное потребление воды – на уровне 500 тысяч кубометров в сутки, добавил он и подчеркнул, что накопленного объема достаточно, чтобы более года обеспечивать население и объекты экономики Крыма водой даже без учета притока в водохранилища в будущем.Объемы запасов в водохранилищах Крыма по состоянию на 31 мая составляли около 260 млн кубометров, показатели соответствуют прошлогодним. Указанных объемов хватит на обеспечение населения, отраслей экономики Крыма на год, обозначал ранее общую ситуацию по Крыму заместитель председателя Госкомводхоза РК Ахмед Османов.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды. Однако водоподача была снова приостановлена после подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь селДело о водной блокаде Крыма рассмотрят в закрытом режимеКак Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, вода в крыму, водохранилища крыма, общество, экономика, экономика крыма, новости крыма