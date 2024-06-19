Рейтинг@Mail.ru
Аксенов оценил водные запасы Крыма - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240619/aksenov-otsenil-vodnye-zapasy-kryma-1138208665.html
Аксенов оценил водные запасы Крыма
Аксенов оценил водные запасы Крыма - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Аксенов оценил водные запасы Крыма
Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация в регионе стабильная. Об этом в среду заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T11:19
2024-06-19T11:24
крым
сергей аксенов
вода в крыму
водохранилища крыма
общество
экономика
экономика крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130443649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d772433c9a4986f8eaa79885dcf0fc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация в регионе стабильная. Об этом в среду заявил глава республики Сергей Аксенов.При этом среднесуточное потребление воды – на уровне 500 тысяч кубометров в сутки, добавил он и подчеркнул, что накопленного объема достаточно, чтобы более года обеспечивать население и объекты экономики Крыма водой даже без учета притока в водохранилища в будущем.Объемы запасов в водохранилищах Крыма по состоянию на 31 мая составляли около 260 млн кубометров, показатели соответствуют прошлогодним. Указанных объемов хватит на обеспечение населения, отраслей экономики Крыма на год, обозначал ранее общую ситуацию по Крыму заместитель председателя Госкомводхоза РК Ахмед Османов.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды. Однако водоподача была снова приостановлена после подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь селДело о водной блокаде Крыма рассмотрят в закрытом режимеКак Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130443649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe9306292111bd57362d37311bbbe7f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, вода в крыму, водохранилища крыма, общество, экономика, экономика крыма, новости крыма
Аксенов оценил водные запасы Крыма

Крым накопил годовой запас воды для нужд населения и экономики – Аксенов

11:19 19.06.2024 (обновлено: 11:24 19.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодохранилище озерного типа Юбилейное
Водохранилище озерного типа Юбилейное - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация в регионе стабильная. Об этом в среду заявил глава республики Сергей Аксенов.
"По состоянию на 19 июня 2024 года имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 миллионов кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения – около 228 миллионов кубометров", - обозначил цифры глава региона в своем Telegram-канале.
При этом среднесуточное потребление воды – на уровне 500 тысяч кубометров в сутки, добавил он и подчеркнул, что накопленного объема достаточно, чтобы более года обеспечивать население и объекты экономики Крыма водой даже без учета притока в водохранилища в будущем.
Объемы запасов в водохранилищах Крыма по состоянию на 31 мая составляли около 260 млн кубометров, показатели соответствуют прошлогодним. Указанных объемов хватит на обеспечение населения, отраслей экономики Крыма на год, обозначал ранее общую ситуацию по Крыму заместитель председателя Госкомводхоза РК Ахмед Османов.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды. Однако водоподача была снова приостановлена после подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел
Дело о водной блокаде Крыма рассмотрят в закрытом режиме
Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады
 
КрымСергей АксеновВода в КрымуВодохранилища КрымаОбществоЭкономикаЭкономика КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии
12:08США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый дом
11:54В Керчи за взятку осужден экс-чиновник администрации
11:29В Москве после массового отравления людей задержан повар
11:19Аксенов оценил водные запасы Крыма
11:12Гибель паломников из-за жары во время хаджа - что известно о крымчанах
11:04Россия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве
10:45Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объекты
10:38Новая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДР
10:10Дрон-камикадзе атаковал машину в Харьковской области: есть погибший
09:22Дело о водной блокаде Крыма рассмотрят в закрытом режиме
09:10Очередь на Крымский мост за час выросла в три раза
08:35Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации
08:27Переговоры Путина и Ким Чен Ына в КНДР – первые заявления
08:09У Крымского моста выросла очередь
07:58Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений
07:39Российские атомные подлодки запустили "Калибры" и "Граниты"
07:13В центре Симферополя ограничат движение
06:41В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ
06:34Новый азиатский тигр - зачем Путин приехал в Северную Корею
Лента новостейМолния