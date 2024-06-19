Аксенов оценил водные запасы Крыма
Крым накопил годовой запас воды для нужд населения и экономики – Аксенов
11:19 19.06.2024 (обновлено: 11:24 19.06.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодохранилище озерного типа Юбилейное
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Проблем с водоснабжением в Крыму нет, ситуация в регионе стабильная. Об этом в среду заявил глава республики Сергей Аксенов.
"По состоянию на 19 июня 2024 года имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 миллионов кубометров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения – около 228 миллионов кубометров", - обозначил цифры глава региона в своем Telegram-канале.
При этом среднесуточное потребление воды – на уровне 500 тысяч кубометров в сутки, добавил он и подчеркнул, что накопленного объема достаточно, чтобы более года обеспечивать население и объекты экономики Крыма водой даже без учета притока в водохранилища в будущем.
Объемы запасов в водохранилищах Крыма по состоянию на 31 мая составляли около 260 млн кубометров, показатели соответствуют прошлогодним. Указанных объемов хватит на обеспечение населения, отраслей экономики Крыма на год, обозначал ранее общую ситуацию по Крыму заместитель председателя Госкомводхоза РК Ахмед Османов.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды. Однако водоподача была снова приостановлена после подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области.
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