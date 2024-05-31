https://crimea.ria.ru/20240531/vodnyy-vopros-v-vostochnom-krymu---chto-s-zapasami-1137750915.html

Водный вопрос в восточном Крыму - что с запасами

Водный вопрос в восточном Крыму - что с запасами - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Водный вопрос в восточном Крыму - что с запасами

Крым накопил годовой запас воды, в частности в восточном Крыму заполняемость водохранилищ достигла 60 млн кубометров. Об этом журналистам рассказали... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T13:12

2024-05-31T13:12

2024-05-31T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым накопил годовой запас воды, в частности в восточном Крыму заполняемость водохранилищ достигла 60 млн кубометров. Об этом журналистам рассказали представители профильных организаций. В восточном Крыму объемы тоже равны прошлогодним - Феодосийско-Судакский регион, Ленинский район и Керчь к этому времени имеют около 60 млн водного запаса. В частности Феодосийское водохранилище, питающее Феодосию, Судак и прилегающие поселки, заполнено на 85% - больше нельзя: зазор нужен на случай обильных осадков, чтобы не допустить переливов. Еще одна важная часть работы - мониторинг качественных показателей водных ресурсов. Сбор и обработку гидрометеорологической информации на регулярной основе ведут специалисты предприятия "Крымская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция". По словам главного гидролога предприятия Сергея Чечеля, канал наполняется по временной схеме местной водой - из Белогорского и Тайганского водохранилищ. Качество контролируется на всех этапах - в верховьях, по мере ее продвижения и непосредственно в самих водохранилищах.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды. Однако водоподача была снова приостановлена после подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады В Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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