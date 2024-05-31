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Водный вопрос в восточном Крыму - что с запасами - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Водный вопрос в восточном Крыму - что с запасами
Водный вопрос в восточном Крыму - что с запасами - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Водный вопрос в восточном Крыму - что с запасами
Крым накопил годовой запас воды, в частности в восточном Крыму заполняемость водохранилищ достигла 60 млн кубометров. Об этом журналистам рассказали... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T13:12
2024-05-31T15:01
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым накопил годовой запас воды, в частности в восточном Крыму заполняемость водохранилищ достигла 60 млн кубометров. Об этом журналистам рассказали представители профильных организаций. В восточном Крыму объемы тоже равны прошлогодним - Феодосийско-Судакский регион, Ленинский район и Керчь к этому времени имеют около 60 млн водного запаса. В частности Феодосийское водохранилище, питающее Феодосию, Судак и прилегающие поселки, заполнено на 85% - больше нельзя: зазор нужен на случай обильных осадков, чтобы не допустить переливов. Еще одна важная часть работы - мониторинг качественных показателей водных ресурсов. Сбор и обработку гидрометеорологической информации на регулярной основе ведут специалисты предприятия "Крымская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция". По словам главного гидролога предприятия Сергея Чечеля, канал наполняется по временной схеме местной водой - из Белогорского и Тайганского водохранилищ. Качество контролируется на всех этапах - в верховьях, по мере ее продвижения и непосредственно в самих водохранилищах.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды. Однако водоподача была снова приостановлена после подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады В Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологи
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Водный вопрос в восточном Крыму - что с запасами

Крым накопил годовой запас воды - Госкомводхоз

13:12 31.05.2024 (обновлено: 15:01 31.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым накопил годовой запас воды, в частности в восточном Крыму заполняемость водохранилищ достигла 60 млн кубометров. Об этом журналистам рассказали представители профильных организаций.

"Объемы запасов в водохранилищах Крыма составляют около 260 млн кубометров, что вполне соответствует прошлогодним показателям на аналогичную дату. Указанных объемов хватит на обеспечение населения, отраслей экономики Крыма на год", - обозначил общую ситуацию по Крыму заместитель председателя Госкомводхоза РК Ахмед Османов.

В восточном Крыму объемы тоже равны прошлогодним - Феодосийско-Судакский регион, Ленинский район и Керчь к этому времени имеют около 60 млн водного запаса. В частности Феодосийское водохранилище, питающее Феодосию, Судак и прилегающие поселки, заполнено на 85% - больше нельзя: зазор нужен на случай обильных осадков, чтобы не допустить переливов.

"Общий объем водохранилища составляет 15 млн кубометров. Уже заполнено 13 млн, суточный приток по закачке сейчас составляет порядка 123 метра кубических", - сообщил РИА Новости Крым начальник Кировского участка оросительных систем Кировского филиала "Крыммелиоводхоза" Олег Березовский.

Еще одна важная часть работы - мониторинг качественных показателей водных ресурсов. Сбор и обработку гидрометеорологической информации на регулярной основе ведут специалисты предприятия "Крымская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция".
По словам главного гидролога предприятия Сергея Чечеля, канал наполняется по временной схеме местной водой - из Белогорского и Тайганского водохранилищ. Качество контролируется на всех этапах - в верховьях, по мере ее продвижения и непосредственно в самих водохранилищах.
"Забор проб производится систематически, анализы проводит наша аккредитованная лаборатория, качество воды хорошее, соответствует всем нормам. Перед подачей потребителям для питьевых нужд дополнительная очистка производится на водоочистных сооружениях", - говорит Чечель.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды. Однако водоподача была снова приостановлена после подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области.
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