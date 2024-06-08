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Что с водой в Крыму по итогам мая

Что с водой в Крыму по итогам мая - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Что с водой в Крыму по итогам мая

Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены более чем на 77%, этих запасов хватит на хозяйственно-бытовое водоснабжение до конца следующего года. Об... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T07:02

2024-06-08T07:02

2024-06-08T07:02

радио "спутник в крыму"

крым

водохранилище

вода в крыму

водохранилища крыма

анатолий копачевский

илья николенко

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены более чем на 77%, этих запасов хватит на хозяйственно-бытовое водоснабжение до конца следующего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Копачевского, общее наполнение водохранилищ Крыма к концу первой недели июня составляет более 77%. Помимо этого, есть водохранилища наливные, отметил он. И хотя притоки почти завершились в соответствии с сезоном – дождей практически нет, а все снега растаяли – говорить о том, что Крыму в целом угрожает вододефицит неправильно, сказал эксперт.Тем не менее предыдущие два года и динамика первого полугодия 2024-го говорит о том, притоки убывают, и сейчас Крым находится на переходе от водообильных лет к малообильным, заметил эксперт. А значит, учитывая имеющиеся объемы воды и прогнозируемое наполнение, можно говорить о возможной нехватке ресурса на перспективу для развития экономики, добавил он."Вода у нас используется не только для хозяйственно-бытового водоснабжения, а в экономике в целом: это промышленные нужды и сельскохозяйственные. Они значительно сокращались с 1991 года по 2014-й, потом особо не возобновлялись. И в данном случае у нас есть определенный дефицит воды именно для развития экономики, для сельского хозяйства в частности", – заявил Копачевский.Его коллега, доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко уточняет, что на сегодняшний день в водохранилищах естественного стока в Крыму суммарно 194 млн кубометров воды.Этот показатель сравним со среднемноголетним объемом наполнения (190 млн) по итогам наблюдения за сорок лет, сказал эксперт.Он отметил, что воду из некоторых водохранилищ весной приходилось сбрасывать, так как они были "наполнены почти под завязку". И указал не необходимость создания дополнительных перехватывающих водохранилищ. А также подумать о том, чтобы многократно использовать сточные воды после их очищения в разных отраслях хозяйства."Кроме промышленности и сельского хозяйства у нас очень важная сфера – рекреация. Сюда накладывает ограничения экология. И сточная вода, которая сейчас очищается, к ней требования очень жесткие. Мы ее очищаем и потом будем сбрасывать в море. Хотя это огромный ресурс, который в других вододефицитных мировых регионах используется. Системный характер водопользования должен предусмотреть, как воду использовать всю во всех сферах, которые только есть", – поделился мнением эксперт.Эксперты также обращают внимание на климатические изменения, которые требует анализа и создания модели, от которой можно будет отталкиваться при принятии тех или иных решений в части обеспечения полуострова водой.Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что реки республики испытывают дефицит воды. Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето В Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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