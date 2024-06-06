Рейтинг@Mail.ru
Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240606/mozhno-sdelat-bystro-saldo-o-vosstanovlenii-kakhovskoy-ges-1137919596.html
Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС
Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС
Восстановить плотину Каховской гидроэлектростанции можно в короткие сроки, но к этим работам можно будет приступить после того, как линия боевого... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T20:20
2024-06-06T20:25
владимир сальдо
эксклюзивы риа новости крым
каховская гэс
разрушение каховской гэс
мнения
новости
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125026229_0:63:3018:1760_1920x0_80_0_0_1234a55fde6274d11afde00dbcbe69ff.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым. Восстановить плотину Каховской гидроэлектростанции можно в короткие сроки, но к этим работам можно будет приступить после того, как линия боевого соприкосновения будет отодвинута дальше на запад. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам Сальдо, восстановительные работы начнутся после того, как российские войска оттеснят противника на приемлемое расстояние."Фронт двинется дальше на запад, и мы уже сейчас серьезно задумываемся над началом работ по восстановлению ГЭС", – добавил губернатор.В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.
https://crimea.ria.ru/20240606/katastrofa-na-dnepre-kak-razrushili-kakhovskuyu-ges-1137803230.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125026229_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_557067aee451ecb6ccfd36b3302b3191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, каховская гэс, разрушение каховской гэс, мнения, новости, херсонская область
Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС

Каховскую ГЭС можно восстановить за очень короткие сроки – Сальдо

20:20 06.06.2024 (обновлено: 20:25 06.06.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТурбинный зал Каховской ГЭС в Новой Каховке.
Турбинный зал Каховской ГЭС в Новой Каховке. - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым. Восстановить плотину Каховской гидроэлектростанции можно в короткие сроки, но к этим работам можно будет приступить после того, как линия боевого соприкосновения будет отодвинута дальше на запад. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Каховская ГЭС и главное ее водохранилище – это основной источник воды для Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Если наши отцы и деды построили плотину и создали Каховское водохранилище, мы тоже способны это сделать. А учитывая то, что сегодня мы можем применять более современные технологии строительства, восстановить плотину можно значительно быстрее, чем кто-то ожидает", – сказал руководитель региона.

По словам Сальдо, восстановительные работы начнутся после того, как российские войска оттеснят противника на приемлемое расстояние.
"Фронт двинется дальше на запад, и мы уже сейчас серьезно задумываемся над началом работ по восстановлению ГЭС", – добавил губернатор.
В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.
При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.
В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.
Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.
Разрушенная дамба Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
06:04Эксклюзивы РИА Новости Крым
Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир СальдоКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСМненияНовостиХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26В Севастополе флот проводит учения
20:20Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС
20:02Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева
19:45Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов
19:28Небывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке
19:15В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо
19:01Почему Украина усилила атаки на Крым
18:41Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год
18:28Мы убираем хлеб: в Крыму началась жатва
18:06В Крыму перевернулась фура – водитель уснул за рулем
17:48В Крыму уверены в запуске паромного сообщения с Турцией после СВО
17:20Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия
17:11Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти
17:02ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области
16:47В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов
16:21Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ
16:17Опрос: Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму
16:09Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
15:51На Украине убиты более 70 журналистов
15:46Флот проводит учения в Севастополе
Лента новостейМолния