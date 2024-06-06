https://crimea.ria.ru/20240606/mozhno-sdelat-bystro-saldo-o-vosstanovlenii-kakhovskoy-ges-1137919596.html

Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС

Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС

Восстановить плотину Каховской гидроэлектростанции можно в короткие сроки, но к этим работам можно будет приступить после того, как линия боевого... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T20:20

2024-06-06T20:20

2024-06-06T20:25

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым. Восстановить плотину Каховской гидроэлектростанции можно в короткие сроки, но к этим работам можно будет приступить после того, как линия боевого соприкосновения будет отодвинута дальше на запад. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам Сальдо, восстановительные работы начнутся после того, как российские войска оттеснят противника на приемлемое расстояние."Фронт двинется дальше на запад, и мы уже сейчас серьезно задумываемся над началом работ по восстановлению ГЭС", – добавил губернатор.В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.

https://crimea.ria.ru/20240606/katastrofa-na-dnepre-kak-razrushili-kakhovskuyu-ges-1137803230.html

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