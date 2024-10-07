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Новые потери в водохранилищах Крыма: сколько осталось по итогам сентября

Новые потери в водохранилищах Крыма: сколько осталось по итогам сентября - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Новые потери в водохранилищах Крыма: сколько осталось по итогам сентября

Объем водохранилищ естественного стока в Крыму в течение сентября уменьшился на 17 миллионов кубометров, сегодня накопленной воды здесь в общей сложности 124... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T08:06

2024-10-07T08:06

2024-10-07T07:37

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

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илья николенко

анатолий копачевский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Объем водохранилищ естественного стока в Крыму в течение сентября уменьшился на 17 миллионов кубометров, сегодня накопленной воды здесь в общей сложности 124 миллиона кубов. Это сравнимо с переходным 2021-м годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор, Илья Николенко.По его словам, по итогам сентября в водохранилищах 124 миллиона кубометров воды."Если взять 2023 год, то это было 158 миллионов. В многоводном 2022-м на этот период – 183 миллиона. А в средневодный 2021-й, когда был переход к многоводному от маловодного, это было 125 миллионоа – почти столько, сколько сегодня", – отметил Николенко.И уточнил, что за сентябрь объем водохранилищ, питающих Симферополь, уменьшился на 5 миллионов кубов и теперь составляет 43 миллиона кубометров."Питающие Севастополь водохранилища тоже уменьшились на 5 миллионов и дошли до отметки 33 миллиона. В Ялте расход 3,5 миллиона кубов и общий объем Ялта 22 миллиона кубометров", – перечислил эксперт.Напомним, в августе Николенко сообщал, что объем накопленной воды в водохранилищах Крыма естественного стока составил 141 миллион кубометров и за август запасы уменьшились на 17 миллионов кубов.Ранее в Крымском гидрометцентре сообщали, что запас воды в водохранилищах Крыма за месяц снизился на 11,3 млн кубометров из-за аномальной жары в сентябре.В начале сентября власти Севастополя заявили, что воды в Чернореченском водохранилище достаточно для города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине КрымаУ Симферопольского водохранилища строят кафе – вмешалась прокуратураПод Алуштой построят Солнечногорское водохранилище – мэр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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