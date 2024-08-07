https://crimea.ria.ru/20240807/put-vody-kak-v-usloviyakh-zasukhi-polivayut-sady-v-kachinskoy-doline-kryma-1139438871.html

"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине Крыма

"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине Крыма - РИА Новости Крым, 07.08.2024

"Путь воды": как в условиях засухи поливают сады в Качинской долине Крыма

В помещении гудит так, что уши закладывает – это мощный рык пяти насосных агрегатов, каждый из которых перекачивает 80 литров воды в секунду. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T20:19

2024-08-07T20:19

2024-08-07T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В помещении гудит так, что уши закладывает – это мощный рык пяти насосных агрегатов, каждый из которых перекачивает 80 литров воды в секунду.Фурмановская насосная станция – самая крупная в Бахчисарайском районе: благодаря ее мощностям поливается 1 300 гектаров орошаемых земель, а всего их в районе около 4 тысяч гектаров. Это очень важная работа, особенно во время засухи и особенно в районе, который считается в Крыму лидером по выращиванию фруктов."Из трубы вытекает…"Между прочим, автором известной детской задачки про трубу, из которой в бассейн вытекает, был древнегреческий математик Герон Александрийский. Он сочинил ее где-то в начале I века нашей эры.В нашем случае из труб гидроузла Фурмановской насосной станции ежедневно вытекает в среднем 20 тысяч кубометров воды. Ее берут из реки Кача, а когда она мелеет – воду по ее руслу спускают из Бахчисарайского водохранилища. Выше по течению в Качу впадают горные речки со смешными именами Стилька и Каспана, рассказывает нам машинист насосных установок Владимир Иванович.Перед сооружениями гидроузла стоят специальные сетки, которые не пропускают рыбу, но главное – задерживают мусор, чтобы он не попадал в фильтры. Хозяйство большое, беспокойное, воду нужно подавать по графику, в разных объемах по утвержденным заявкам."Мы заступаем на смену в половине восьмого утра. Смотрим, сколько воды в реке, какие насосы работают, какое давление на каждом насосе. Все это приняли, зарегистрировали в книге и дежурим - поддерживаем порядок и смотрим за давлением", - рассказывает Владимир Иванович.Оборудование недавно капитально отремонтировали, полностью заменили автоматику, но забот у машинистов все равно хватает. К тому же надо еще и за территорией ухаживать: вокруг станции растут черешни, абрикосы, яблони, зреет виноград и повсюду цветут розы. Такая у водников традиция, чтобы все было красиво.Ну-ка, фрукты, станьте в рядПосле насосной станции вода поступает в накопительные пруды, откуда ее уже разбирают на полив. В крупном садоводческом предприятии, на котором мы побывали, в таких прудах собирается более миллиона кубометров воды. Их дно покрыто специальным водонепроницаемым покрытием, чтобы ценный ресурс не уходил сквозь землю.Водичка в летнюю жару выглядит призывно, и лесенки есть, чтобы спуститься. Но…"Не советую. Там глубина больше восьми метров, - ухмыляется директор Андрей Птух. – Эти лесенки сделаны на случай спасения, если вдруг что".Пусть это "если вдруг что" случается без нас, думаю, а лучше всего не случается совсем. Все-таки эта вода нужна для другого."Вода из реки Кача поставляется нам, мы закачиваем в эти пруды, туда же и осадки собираются. А потом она поступает в системы капельного орошения, которыми оборудованы все наши сады. Вон видите, там синяя крыша насосной, у нас их две и три таких пруда", - показывает Андрей Андреевич.В хозяйстве 550 гектаров фруктовых садов – яблони, черешни, персик, слива. Высаженные по так называемой "интенсивной" технологии деревья выстроились рядами, как стойкие оловянные солдатики. Несмотря на регулярный полив, фруктовые "войска" в этом году пострадали от высоких температур."Аномальная жара у нас затронула часть насаждений, погорели яблоки немного, солнечный ожог есть. Но в целом не страшно, потому что у нас капельное орошение, мы не зависим от дождей", - говорит он."Капля" в Крыму – не прихоть, а необходимость. Она позволяет существенно сократить расход воды.Дождевальные машины тоже нужны90% орошаемых площадей Бахчисарайского района заняты под многолетние насаждения – сады, виноградники, ягодники. Они нуждаются в регулярных поливах. Для этого в осенне-зимний период полностью заполняют водой два местных водохранилища – Бахчисарайское и Альминское, рассказывает директор Бахчисарайского филиала Крыммелиоводхоза Надежда Водяницкая."Когда естественного стока в реках почти нет, мы осуществляем сбросы по руслу реки Кача непосредственно из Бахчисарайского водохранилища, расходом 400 литров в секунду. Это обеспечивает стабильную работу насосных агрегатов и санитарный пропуск воды ниже по течению реки", - отмечает она.График зависит от вида и сорта растений. Полив может идти 3-4 дня, затем перерыв, во время которого на предприятиях гидротехники или агрономы проверяют наличие влаги в почвенном слое. В зависимости от результатов они корректируют следующие поливы."Если это дождевальные машины для каких-то других культур, то там может быть определенный график, пять-шесть поливов в год", - объясняет заместитель председателя Госкомводхоза РК Роман Захаров.Машины, которые "делают дождь", используются для полива полевых культур и для водозарядки. Нет, водозарядка - это не гимнастика под струями воды, как можно было бы подумать. Это обильный полив почвы, чтобы она пропиталась влагой надолго, до будущего урожая.В Республике Крым в этом году насчитывается более 20,4 тысяч гектаров орошаемых земель, на которые потратили уже 17,2 миллионов кубометров воды. Из-за жары на орошение до конца года будет выделено сверх плана еще три-четыре миллиона кубометров, рассказал Роман Захаров."249 водопользователей в этом году по договорным обязательствам пользуются той водой, которая предоставляется государственными мелиоративными оросительными системами. Было запланировано 20,4 тысяч гектаров орошения, при этом уже на сегодняшнюю дату выполнено 19,2 тысяч гектаров, что, собственно, почти 100% годового объема", - отметил он.Воды на полуострове хватит для всех, подчеркнул специалист. Сегодня в водохранилищах Крыма накоплено около 210 миллионов кубометров воды – этого хватит примерно на 10 месяцев. При этом запасы уже через месяц-другой начнут активно пополнять осадки и паводки.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара не отступает: в Крыму аграриям добавят воды для орошенияЧто с качеством питьевой воды в Крыму и СевастополеЗапас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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