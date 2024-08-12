https://crimea.ria.ru/20240812/u-simferopolskogo-vodokhranilischa-stroyat-kafe--vmeshalas-prokuratura-1139547043.html

У Симферопольского водохранилища строят кафе – вмешалась прокуратура

У Симферопольского водохранилища строят кафе – вмешалась прокуратура - РИА Новости Крым, 12.08.2024

У Симферопольского водохранилища строят кафе – вмешалась прокуратура

Возле Симферопольского водохранилища ведется незаконная стройка кафе, часть участка захвачена без разрешительных документов. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T18:01

2024-08-12T18:01

2024-08-12T18:01

ольга славгородская

новости крыма

симферопольское водохранилище

водохранилища крыма

минэкологии крыма

экология

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Возле Симферопольского водохранилища ведется незаконная стройка кафе, часть участка захвачена без разрешительных документов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.На участке должны были установить сборно-разборные конструкции – сооружения попутного бытового обслуживания и питания, открытые беседки на сваях, детская площадка, обслуживающие эти объекты конструкции. Однако на деле строится капитальное здание кафе."На участке возводится капитальный объект – кафе. Завезен грунт, чтобы выровнять уклон местности, загрязненный строительными отходами. Залит бетон на месте, где должны быть конструкции. Зафиксирован выход за границы предоставленного участка – самозахват", – подчеркнула министр.Ольга Славгородская обратилась в прокуратуру. Проект на данный момент отменен, юристы министерства прорабатывают возможность расторжения договора аренды участка.В отношении лиц, виновных в нарушении закона, будут приняты меры реагирования, они оплатят ущерб, причиненный лесу и окружающей среде. На пользователя лесного участка будет возложена обязанность по приведению его в первоначальное состояние.Ранее сотрудники министерства совместно с городской администрацией и работниками ГУП "Вода Крыма" обнаружили и перекрыли источник вредных выбросов в реку Славянка. В результате загрязнения воды реки окрасились в белый цвет и приобрели странный запах. Отобранные пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделаноРека в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверкуВ Крыму назвали главную проблему особо охраняемых природных территорий

симферопольское водохранилище

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга славгородская, новости крыма, симферопольское водохранилище, водохранилища крыма, минэкологии крыма, экология, прокуратура республики крым