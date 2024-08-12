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У Симферопольского водохранилища строят кафе – вмешалась прокуратура - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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У Симферопольского водохранилища строят кафе – вмешалась прокуратура
У Симферопольского водохранилища строят кафе – вмешалась прокуратура - РИА Новости Крым, 12.08.2024
У Симферопольского водохранилища строят кафе – вмешалась прокуратура
Возле Симферопольского водохранилища ведется незаконная стройка кафе, часть участка захвачена без разрешительных документов. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T18:01
2024-08-12T18:01
ольга славгородская
новости крыма
симферопольское водохранилище
водохранилища крыма
минэкологии крыма
экология
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Возле Симферопольского водохранилища ведется незаконная стройка кафе, часть участка захвачена без разрешительных документов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.На участке должны были установить сборно-разборные конструкции – сооружения попутного бытового обслуживания и питания, открытые беседки на сваях, детская площадка, обслуживающие эти объекты конструкции. Однако на деле строится капитальное здание кафе."На участке возводится капитальный объект – кафе. Завезен грунт, чтобы выровнять уклон местности, загрязненный строительными отходами. Залит бетон на месте, где должны быть конструкции. Зафиксирован выход за границы предоставленного участка – самозахват", – подчеркнула министр.Ольга Славгородская обратилась в прокуратуру. Проект на данный момент отменен, юристы министерства прорабатывают возможность расторжения договора аренды участка.В отношении лиц, виновных в нарушении закона, будут приняты меры реагирования, они оплатят ущерб, причиненный лесу и окружающей среде. На пользователя лесного участка будет возложена обязанность по приведению его в первоначальное состояние.Ранее сотрудники министерства совместно с городской администрацией и работниками ГУП "Вода Крыма" обнаружили и перекрыли источник вредных выбросов в реку Славянка. В результате загрязнения воды реки окрасились в белый цвет и приобрели странный запах. Отобранные пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделаноРека в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверкуВ Крыму назвали главную проблему особо охраняемых природных территорий
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ольга славгородская, новости крыма, симферопольское водохранилище, водохранилища крыма, минэкологии крыма, экология, прокуратура республики крым
У Симферопольского водохранилища строят кафе – вмешалась прокуратура

В Крыму в охранной зоне водохранилища пресекли незаконную стройку кафе

18:01 12.08.2024
 
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Республики КрымВ Крыму в охранной зоне водохранилища пресекли незаконную стройку кафе
В Крыму в охранной зоне водохранилища пресекли незаконную стройку кафе
© Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Возле Симферопольского водохранилища ведется незаконная стройка кафе, часть участка захвачена без разрешительных документов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.

"Согласно документации, лесной участок передан в пользование с аукциона для осуществления рекреационной деятельности. Проектом предусмотрены временные сооружения без капитальных конструкций", – написала она.

На участке должны были установить сборно-разборные конструкции – сооружения попутного бытового обслуживания и питания, открытые беседки на сваях, детская площадка, обслуживающие эти объекты конструкции. Однако на деле строится капитальное здание кафе.
"На участке возводится капитальный объект – кафе. Завезен грунт, чтобы выровнять уклон местности, загрязненный строительными отходами. Залит бетон на месте, где должны быть конструкции. Зафиксирован выход за границы предоставленного участка – самозахват", – подчеркнула министр.
Ольга Славгородская обратилась в прокуратуру. Проект на данный момент отменен, юристы министерства прорабатывают возможность расторжения договора аренды участка.

"Обратилась в органы прокуратуры - совместно с лабораторией, маркшейдерами, экологами и лесниками организовывается надзорное мероприятие. Сегодня проектная документация будет отменена, с этого момента проведение любых работ на территории лесного участка будет незаконным", – написала Славгородская.

В отношении лиц, виновных в нарушении закона, будут приняты меры реагирования, они оплатят ущерб, причиненный лесу и окружающей среде. На пользователя лесного участка будет возложена обязанность по приведению его в первоначальное состояние.
Ранее сотрудники министерства совместно с городской администрацией и работниками ГУП "Вода Крыма" обнаружили и перекрыли источник вредных выбросов в реку Славянка. В результате загрязнения воды реки окрасились в белый цвет и приобрели странный запах. Отобранные пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока.
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Ольга СлавгородскаяНовости КрымаСимферопольское водохранилищеВодохранилища КрымаМинэкологии КрымаЭкологияПрокуратура Республики Крым
 
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