https://crimea.ria.ru/20240805/v-kerchi-zavershaetsya-rekultivatsiya-poligona-tbo---chto-sdelano-1139365203.html

В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделано

В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделано - РИА Новости Крым, 05.08.2024

В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделано

В Керчи завершается рекультивация полигона твердых бытовых отходов за 660 млн рублей, сообщает пресс-служба минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T15:20

2024-08-05T15:20

2024-08-05T15:20

мусор

керчь

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Керчи завершается рекультивация полигона твердых бытовых отходов за 660 млн рублей, сообщает пресс-служба минстроя Крыма.На завершающем этапе специалисты проводят комплекс мер агротехнического характера, чтобы оздоровить землю. В частности, устраивают резервуары для поверхностного стока, водосборную и дренажную траншеи, засевают территорию многолетними травами, ведут полив, повторное уплотнение основного тела, устанавливают ограждение.В этом году также завершена рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Старом Крыму, напомнили в минстрое.В четырех районах Крыма в ближайшие два года планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов, сообщала министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Ольга Славгородская. На стадии проектирования в этом году полигоны в Бахчисарайском, Нижнегорском, Джанкойском и Первомайском районах. В прошлом году в рамках национального проекта досрочно рекультивировали полигон в Белогорске, где сейчас выращивают сосны бонсай. В позапрошлом году – полигон в Судаке, на месте которого теперь фотозона с маками. Рекультивирован также полигон в Каменке. Кроме того, в Крыму планируют построить три экотехнопарка, два из них - в рамках национального проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму достроят современные экотехнопаркиВ Крыму закроют шесть мусорных полигоновВ Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" парома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мусор, керчь, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, крым