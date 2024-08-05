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В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделано - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделано
В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделано - РИА Новости Крым, 05.08.2024
В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделано
В Керчи завершается рекультивация полигона твердых бытовых отходов за 660 млн рублей, сообщает пресс-служба минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T15:20
2024-08-05T15:20
мусор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Керчи завершается рекультивация полигона твердых бытовых отходов за 660 млн рублей, сообщает пресс-служба минстроя Крыма.На завершающем этапе специалисты проводят комплекс мер агротехнического характера, чтобы оздоровить землю. В частности, устраивают резервуары для поверхностного стока, водосборную и дренажную траншеи, засевают территорию многолетними травами, ведут полив, повторное уплотнение основного тела, устанавливают ограждение.В этом году также завершена рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Старом Крыму, напомнили в минстрое.В четырех районах Крыма в ближайшие два года планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов, сообщала министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Ольга Славгородская. На стадии проектирования в этом году полигоны в Бахчисарайском, Нижнегорском, Джанкойском и Первомайском районах. В прошлом году в рамках национального проекта досрочно рекультивировали полигон в Белогорске, где сейчас выращивают сосны бонсай. В позапрошлом году – полигон в Судаке, на месте которого теперь фотозона с маками. Рекультивирован также полигон в Каменке. Кроме того, в Крыму планируют построить три экотехнопарка, два из них - в рамках национального проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму достроят современные экотехнопаркиВ Крыму закроют шесть мусорных полигоновВ Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" парома
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РИА Новости Крым
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мусор, керчь, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, крым
В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделано

Керченский полигон ТБО рекультивирован на 95% - минстрой Крыма

15:20 05.08.2024
 
© Минстрой КрымаРекультивация полигона ТБО в Керчи
Рекультивация полигона ТБО в Керчи
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Керчи завершается рекультивация полигона твердых бытовых отходов за 660 млн рублей, сообщает пресс-служба минстроя Крыма.
"Работы по объекту ведутся в соответствии с установленным графиком. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 95%", - сказано в сообщении ведомства.
На завершающем этапе специалисты проводят комплекс мер агротехнического характера, чтобы оздоровить землю. В частности, устраивают резервуары для поверхностного стока, водосборную и дренажную траншеи, засевают территорию многолетними травами, ведут полив, повторное уплотнение основного тела, устанавливают ограждение.
В этом году также завершена рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Старом Крыму, напомнили в минстрое.
В четырех районах Крыма в ближайшие два года планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов, сообщала министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Ольга Славгородская. На стадии проектирования в этом году полигоны в Бахчисарайском, Нижнегорском, Джанкойском и Первомайском районах. В прошлом году в рамках национального проекта досрочно рекультивировали полигон в Белогорске, где сейчас выращивают сосны бонсай. В позапрошлом году – полигон в Судаке, на месте которого теперь фотозона с маками. Рекультивирован также полигон в Каменке. Кроме того, в Крыму планируют построить три экотехнопарка, два из них - в рамках национального проекта.
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МусорКерчьМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)Новости КрымаКрым
 
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