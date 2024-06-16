https://crimea.ria.ru/20240616/esche-pyat-musornykh-poligonov-v-krymu-gotovyat-k-rekultivatsii-1138121557.html
Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
В четырех районах Крыма в ближайшие два года планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T08:50
2024-06-16T08:50
2024-06-16T08:50
мусор
радио "спутник в крыму"
ольга славгородская
переработка мусора
крым
экология
минэкологии крыма
бахчисарайский район
нижнегорский район
джанкойский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/13/1119485544_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_2380257b8e8a147f27435adee9214a71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В четырех районах Крыма в ближайшие два года планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Ольга Славгородская.Она уточнила, что в ближайшие два года будут готовы проекты по рекультивации данных полигонов, после чего их необходимо будет включить в федеральные программы. Кроме того, уже готовится к рекультивации полигон в Алуште.Министр напомнила, что в прошлом году в рамках национального проекта досрочно рекультивировали полигон в Белогорске, где сейчас выращивают сосны бонсай. В позапрошлом году – полигон в Судаке, на месте которого теперь фотозона с маками. Рекультивирован также полигон в Каменке. Кроме того, в Крыму планируют построить три экотехнопарка, два из них - в рамках национального проекта.В апреле глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилищаПри строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушенияКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе
крым
бахчисарайский район
нижнегорский район
джанкойский район
первомайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/13/1119485544_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_1fde1e78a9eb078dfdfe6d85c26e5a82.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мусор, ольга славгородская, переработка мусора, крым, экология, минэкологии крыма, бахчисарайский район, нижнегорский район, джанкойский район, первомайский район, новости крыма
Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
Мусорные полигоны в четырех районах Крыма готовят к рекультивации – минэкологии