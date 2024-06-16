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Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации

Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации

В четырех районах Крыма в ближайшие два года планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T08:50

2024-06-16T08:50

2024-06-16T08:50

мусор

радио "спутник в крыму"

ольга славгородская

переработка мусора

крым

экология

минэкологии крыма

бахчисарайский район

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джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В четырех районах Крыма в ближайшие два года планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Ольга Славгородская.Она уточнила, что в ближайшие два года будут готовы проекты по рекультивации данных полигонов, после чего их необходимо будет включить в федеральные программы. Кроме того, уже готовится к рекультивации полигон в Алуште.Министр напомнила, что в прошлом году в рамках национального проекта досрочно рекультивировали полигон в Белогорске, где сейчас выращивают сосны бонсай. В позапрошлом году – полигон в Судаке, на месте которого теперь фотозона с маками. Рекультивирован также полигон в Каменке. Кроме того, в Крыму планируют построить три экотехнопарка, два из них - в рамках национального проекта.В апреле глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилищаПри строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушенияКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе

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