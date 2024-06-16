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Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
В четырех районах Крыма в ближайшие два года планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T08:50
2024-06-16T08:50
мусор
радио "спутник в крыму"
ольга славгородская
переработка мусора
крым
экология
минэкологии крыма
бахчисарайский район
нижнегорский район
джанкойский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В четырех районах Крыма в ближайшие два года планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Ольга Славгородская.Она уточнила, что в ближайшие два года будут готовы проекты по рекультивации данных полигонов, после чего их необходимо будет включить в федеральные программы. Кроме того, уже готовится к рекультивации полигон в Алуште.Министр напомнила, что в прошлом году в рамках национального проекта досрочно рекультивировали полигон в Белогорске, где сейчас выращивают сосны бонсай. В позапрошлом году – полигон в Судаке, на месте которого теперь фотозона с маками. Рекультивирован также полигон в Каменке. Кроме того, в Крыму планируют построить три экотехнопарка, два из них - в рамках национального проекта.В апреле глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилищаПри строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушенияКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе
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мусор, ольга славгородская, переработка мусора, крым, экология, минэкологии крыма, бахчисарайский район, нижнегорский район, джанкойский район, первомайский район, новости крыма
Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации

Мусорные полигоны в четырех районах Крыма готовят к рекультивации – минэкологии

08:50 16.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолигон бытовых отходов в Каменке
Полигон бытовых отходов в Каменке - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В четырех районах Крыма в ближайшие два года планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Ольга Славгородская.

"На стадии проектирования в этом году у нас в рамках "зеленых платежей" еще пять объектов: полигоны Вилино, Табачное в Бахчисарайском районе, в Нижнегорском районе, Джанкойском и Первомайском районах", – сообщила министр экологии РК.

Она уточнила, что в ближайшие два года будут готовы проекты по рекультивации данных полигонов, после чего их необходимо будет включить в федеральные программы. Кроме того, уже готовится к рекультивации полигон в Алуште.
Министр напомнила, что в прошлом году в рамках национального проекта досрочно рекультивировали полигон в Белогорске, где сейчас выращивают сосны бонсай. В позапрошлом году – полигон в Судаке, на месте которого теперь фотозона с маками. Рекультивирован также полигон в Каменке. Кроме того, в Крыму планируют построить три экотехнопарка, два из них - в рамках национального проекта.
В апреле глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе.
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Радио "Спутник в Крыму"МусорОльга СлавгородскаяПереработка мусораКрымЭкологияМинэкологии КрымаБахчисарайский районНижнегорский районДжанкойский районПервомайский районНовости Крыма
 
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