https://crimea.ria.ru/20240711/reka-v-simferopole-priobrela-strannyy-tsvet-i-zapakh--sk-provedet-proverku-1138762264.html

Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверку

Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверку - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверку

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по фактам загрязнения речки Славянки в Симферополе. Как сообщалось в соцсетях, воды... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T10:04

2024-07-11T10:04

2024-07-11T10:52

симферополь

экология

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

владимир терентьев

новости крыма

качество воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по фактам загрязнения речки Славянки в Симферополе. Как сообщалось в соцсетях, воды реки имеют странный цвет и запах.Местные жители обращались с жалобами в различные инстанции, но никаких мер по устранению нарушений не было предпринято, подчеркнули в ведомстве."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - говорится в сообщении ведомства.Как сообщила на своей странице в соцсети министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская, она провела работу на месте с министром ЖКХ Крыма Максимом Новиком и главой администрации Симферополя Михаилом Афанасьевым."Отобранные пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока. Источник сброса - труба ливневой канализации микрорайона, в которую осуществлена незаконная врезка", - проинформировала она.Работники "Воды Крыма" в ближайшее время должны откачать воду, затампонировать трубу, чтобы выявить входящие источники. Кроме того, будет организован отбор проб для бактериологического анализа.Прокуратурой Республики Крым в ходе организованных надзорных мероприятий с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, направленные на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, а также на возмещение причиненного природному объекту вреда, сказано в официальном Telegram-канале ведомства.Впервые о проблемах в русле реки Славянка сайт РИА Новости Крым сообщал в июле 2020 года. Тогда пользователи в соцсетях обратили внимание, что воды реки стали белого цвета и имеют странный запах. В министерстве экологии и природных ресурсов заверили, что по данному вопросу проведут административное расследование.Читайте также на РИА Новости Крым:В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источникКак в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планыВ Симферополе приступили к расчистке русла реки Салгир

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симферополь, экология, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, новости крыма, качество воды, реки крыма, прокуратура республики крым, администрация симферополя