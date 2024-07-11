https://crimea.ria.ru/20240711/reka-v-simferopole-priobrela-strannyy-tsvet-i-zapakh--sk-provedet-proverku-1138762264.html
Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверку
Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверку - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверку
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по фактам загрязнения речки Славянки в Симферополе. Как сообщалось в соцсетях, воды... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T10:04
2024-07-11T10:04
2024-07-11T10:52
симферополь
экология
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
владимир терентьев
новости крыма
качество воды
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прокуратура республики крым
администрация симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по фактам загрязнения речки Славянки в Симферополе. Как сообщалось в соцсетях, воды реки имеют странный цвет и запах.Местные жители обращались с жалобами в различные инстанции, но никаких мер по устранению нарушений не было предпринято, подчеркнули в ведомстве."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - говорится в сообщении ведомства.Как сообщила на своей странице в соцсети министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская, она провела работу на месте с министром ЖКХ Крыма Максимом Новиком и главой администрации Симферополя Михаилом Афанасьевым."Отобранные пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока. Источник сброса - труба ливневой канализации микрорайона, в которую осуществлена незаконная врезка", - проинформировала она.Работники "Воды Крыма" в ближайшее время должны откачать воду, затампонировать трубу, чтобы выявить входящие источники. Кроме того, будет организован отбор проб для бактериологического анализа.Прокуратурой Республики Крым в ходе организованных надзорных мероприятий с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, направленные на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, а также на возмещение причиненного природному объекту вреда, сказано в официальном Telegram-канале ведомства.Впервые о проблемах в русле реки Славянка сайт РИА Новости Крым сообщал в июле 2020 года. Тогда пользователи в соцсетях обратили внимание, что воды реки стали белого цвета и имеют странный запах. В министерстве экологии и природных ресурсов заверили, что по данному вопросу проведут административное расследование.Читайте также на РИА Новости Крым:В Салгире обнаружили токсичные вещества – ученые ищут их источникКак в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планыВ Симферополе приступили к расчистке русла реки Салгир
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симферополь, экология, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, новости крыма, качество воды, реки крыма, прокуратура республики крым, администрация симферополя
Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверку
СК проведет проверку по факту загрязнения речки Славянки в Симферополе
10:04 11.07.2024 (обновлено: 10:52 11.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по фактам загрязнения речки Славянки в Симферополе. Как сообщалось в соцсетях, воды реки имеют странный цвет и запах.
"В социальных медиа сообщается о нарушении природоохранного законодательства в городе Симферополе Республики Крым. Неустановленное предприятие осуществляет сброс неочищенных отходов в реку Славянку, что приводит к загрязнению водоема, образованию неприятного запаха и гибели флоры и фауны", - информирует Telegram-канал СК России.
Местные жители обращались с жалобами в различные инстанции, но никаких мер по устранению нарушений не было предпринято, подчеркнули в ведомстве.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщила на своей странице в соцсети министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская, она провела работу на месте с министром ЖКХ Крыма Максимом Новиком и главой администрации Симферополя Михаилом Афанасьевым.
"Отобранные пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока. Источник сброса - труба ливневой канализации микрорайона, в которую осуществлена незаконная врезка", - проинформировала она.
Работники "Воды Крыма" в ближайшее время должны откачать воду, затампонировать трубу, чтобы выявить входящие источники. Кроме того, будет организован отбор проб для бактериологического анализа.
Прокуратурой Республики Крым в ходе организованных надзорных мероприятий с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, направленные на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, а также на возмещение причиненного природному объекту вреда, сказано в официальном Telegram-канале ведомства.
Впервые о проблемах в русле реки Славянка
сайт РИА Новости Крым
сообщал в июле 2020 года. Тогда пользователи в соцсетях обратили внимание, что воды реки стали белого цвета и имеют странный запах. В министерстве экологии и природных ресурсов заверили, что по данному вопросу проведут административное расследование.
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