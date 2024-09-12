Рейтинг@Mail.ru
Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240912/kerch-i-bakhchisaray-chastichno-obestocheny-iz-za-avarii-na-setyakh-1140307729.html
Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях
Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях
Часть абонентов Керчи в четверг остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T16:13
2024-09-12T16:13
крым
керчь
бахчисарай
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/58/1118485845_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_be6bf0ee3f52fa26eacb1aff0e63422e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Часть абонентов Керчи в четверг остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Бахчисарайском районе временно отключат электричество в населенных пунктах Севастьяновка, Казанки, Растущее, Нововасильевка, Самохвалово, Заветное, Глубокий Яр, уточнили на предприятии.По данным предприятия, сейчас на местах работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.Также 12 сентября из-за ремонтных работ ограничат подачу электричества по ряду адресов в Севастополе, сообщили ранее в "Севастопольэнерго".Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
крым
керчь
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/58/1118485845_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_cbb1401bbd6693a5707654501a591865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, бахчисарай, электричество
Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях

Часть абонентов Керчи и Бахчисарая обесточены из-за аварии на сетях

16:13 12.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Часть абонентов Керчи в четверг остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в электросети. Частичное отключение в Керчи", – сказано в сообщении.
В Бахчисарайском районе временно отключат электричество в населенных пунктах Севастьяновка, Казанки, Растущее, Нововасильевка, Самохвалово, Заветное, Глубокий Яр, уточнили на предприятии.
По данным предприятия, сейчас на местах работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.
Также 12 сентября из-за ремонтных работ ограничат подачу электричества по ряду адресов в Севастополе, сообщили ранее в "Севастопольэнерго".
Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"
В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
 
КрымКерчьБахчисарайЭлектричество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06Парламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьером
17:05Сергея Карякина назначили сенатором от Крыма
16:51Сформирован президиум Госсовета Крыма
16:34Часть Симферополя частично осталась без света и воды – список улиц
16:24Еще 300 боевиков потеряли ВСУ в Курской области – Минобороны
16:13Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях
16:01Житель Севастополя получил срок за публичные призывы уничтожать русских
15:55Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве
15:38Главой Республики Крым избран Сергей Аксенов
15:36Крым и Севастополь получат более 400 млн на поддержку участников СЭЗ
15:33Константинов избран председателем Госсовета Крыма
15:17ВСУ четыре раза пытались прорвать границу в Курской области
15:08Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км
15:01Армия России освободила 10 населенных пунктов в Курской области
14:59В Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатр
14:20Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки
14:09Уснул на сапборде: на Кубани туриста унесло в открытое море
13:56Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взятку
13:48Насильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить
13:33Путин оценил уровень отношений России и КНР
Лента новостейМолния