https://crimea.ria.ru/20240912/kerch-i-bakhchisaray-chastichno-obestocheny-iz-za-avarii-na-setyakh-1140307729.html

Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях

Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях

Часть абонентов Керчи в четверг остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T16:13

2024-09-12T16:13

2024-09-12T16:13

крым

керчь

бахчисарай

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Часть абонентов Керчи в четверг остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Бахчисарайском районе временно отключат электричество в населенных пунктах Севастьяновка, Казанки, Растущее, Нововасильевка, Самохвалово, Заветное, Глубокий Яр, уточнили на предприятии.По данным предприятия, сейчас на местах работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.Также 12 сентября из-за ремонтных работ ограничат подачу электричества по ряду адресов в Севастополе, сообщили ранее в "Севастопольэнерго".Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

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крым, керчь, бахчисарай, электричество