https://crimea.ria.ru/20240912/kerch-i-bakhchisaray-chastichno-obestocheny-iz-za-avarii-na-setyakh-1140307729.html
Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях
Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях
Часть абонентов Керчи в четверг остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T16:13
2024-09-12T16:13
2024-09-12T16:13
крым
керчь
бахчисарай
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/58/1118485845_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_be6bf0ee3f52fa26eacb1aff0e63422e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Часть абонентов Керчи в четверг остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Бахчисарайском районе временно отключат электричество в населенных пунктах Севастьяновка, Казанки, Растущее, Нововасильевка, Самохвалово, Заветное, Глубокий Яр, уточнили на предприятии.По данным предприятия, сейчас на местах работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.Также 12 сентября из-за ремонтных работ ограничат подачу электричества по ряду адресов в Севастополе, сообщили ранее в "Севастопольэнерго".Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
крым
керчь
бахчисарай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/58/1118485845_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_cbb1401bbd6693a5707654501a591865.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, бахчисарай, электричество
Керчь и Бахчисарай частично обесточены из-за аварии на сетях
Часть абонентов Керчи и Бахчисарая обесточены из-за аварии на сетях