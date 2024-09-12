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Отключение света в Севастополе в четверг: адреса и график - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Отключение света в Севастополе в четверг: адреса и график
Отключение света в Севастополе в четверг: адреса и график - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Отключение света в Севастополе в четверг: адреса и график
В Севастополе на время выполнения неотложных ремонтных работ в четверг будет ограничена подача электроэнергии, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T07:03
2024-09-12T07:03
севастопольэнерго
новости
электроэнергия
электричество
электросети
лэп
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе на время выполнения неотложных ремонтных работ в четверг будет ограничена подача электроэнергии, сообщает в своем Telegram-канале "Севастопольэнерго".С 08:30 до 17:30 электричество отключат у некоторых абонентов по улицам Коммунистическая, Симферопольская, Сафронова, Харьковская, Читинская, Героев Бреста, Жасминная, Усадебная и СНТ "Рыбак-3".С 09:00 до 16:00 света не будет в некоторых домах на улицах Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, Эдуарда Асадова, Камышовое шоссе, Поэта Сельвинского, Петра Градова, Писателя Аверченко, Журналиста Хамадана, в тупике Хвойный, переулке 1-й и 2-й Хвойный, СНТ "Победа"Кроме того, с 09:00 до 17:00 на час-полтора возможны отключения по некоторым адресам на улицах Коммунистическая, Симферопольская, Сафронова, Харьковская. В Балаклаве – на улицах Аксютина, Василия Жукова, Солнечная, Флюсовая, Пограничная, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Клубная, Неглинная, Невская, проезд Невский, а также на территории СНТ "Керамик" и "Благодатный".В селе Осипенко с 09:00 до 16:00 возможны отключения на улицах Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе, Владимира Кривопалова, СНТ "Полюшко". В селе Верхнесадовое – на улицах Локомотивная, СПК "Водоканал-3" и в переулке Горный.С 11:00 до 17:00 электричества не будет в селах Резервное и Гончарное.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участки для бойцов СВО подключают к электросетямАксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций
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РИА Новости Крым
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севастопольэнерго, новости, электроэнергия, электричество, электросети, лэп, отключение электроэнергии
Отключение света в Севастополе в четверг: адреса и график

В Севастополе 12 сентября из-за ремонтных работ ограничат подачу электричества

07:03 12.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСчетчик электроэнергии
Счетчик электроэнергии - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе на время выполнения неотложных ремонтных работ в четверг будет ограничена подача электроэнергии, сообщает в своем Telegram-канале "Севастопольэнерго".
С 08:30 до 17:30 электричество отключат у некоторых абонентов по улицам Коммунистическая, Симферопольская, Сафронова, Харьковская, Читинская, Героев Бреста, Жасминная, Усадебная и СНТ "Рыбак-3".
С 09:00 до 16:00 света не будет в некоторых домах на улицах Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, Эдуарда Асадова, Камышовое шоссе, Поэта Сельвинского, Петра Градова, Писателя Аверченко, Журналиста Хамадана, в тупике Хвойный, переулке 1-й и 2-й Хвойный, СНТ "Победа"
Кроме того, с 09:00 до 17:00 на час-полтора возможны отключения по некоторым адресам на улицах Коммунистическая, Симферопольская, Сафронова, Харьковская. В Балаклаве – на улицах Аксютина, Василия Жукова, Солнечная, Флюсовая, Пограничная, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Клубная, Неглинная, Невская, проезд Невский, а также на территории СНТ "Керамик" и "Благодатный".
В селе Осипенко с 09:00 до 16:00 возможны отключения на улицах Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе, Владимира Кривопалова, СНТ "Полюшко". В селе Верхнесадовое – на улицах Локомотивная, СПК "Водоканал-3" и в переулке Горный.
С 11:00 до 17:00 электричества не будет в селах Резервное и Гончарное.
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СевастопольэнергоНовостиЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиЛЭПОтключение электроэнергии
 
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