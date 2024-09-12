https://crimea.ria.ru/20240912/vsu-chetyre-raza-pytalis-prorvat-granitsu-v-kurskoy-oblasti-1140306855.html

ВСУ четыре раза пытались прорвать границу в Курской области

ВСУ четыре раза пытались прорвать границу в Курской области - РИА Новости Крым, 12.09.2024

ВСУ четыре раза пытались прорвать границу в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" отразили попытки украинских боевиков провраться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T15:17

2024-09-12T15:17

2024-09-12T15:21

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" отразили попытки украинских боевиков провраться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Были уничтожены до 55 украинских боевиков, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.В течение двух последних суток российские бойцы выбили ВСУ из 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Накануне российские военнослужащие отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, общие потери украинских войск составили 450 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщали в Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области – данные Минобороны за суткиДействиями в Курской области Киев хотел остановить наступление в ДонбассеСырский приказал ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС – пленный

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво