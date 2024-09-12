ВСУ четыре раза пытались прорвать границу в Курской области
Армия России пресекла четыре попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
15:17 12.09.2024 (обновлено: 15:21 12.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" отразили попытки украинских боевиков провраться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье", - сказано в сообщении.
Были уничтожены до 55 украинских боевиков, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.
В течение двух последних суток российские бойцы выбили ВСУ из 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне российские военнослужащие отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, общие потери украинских войск составили 450 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщали в Минобороны РФ.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня.
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