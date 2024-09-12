https://crimea.ria.ru/20240912/armiya-rossii-osvobodila-10-naselennykh-punktov-v-kurskoy-oblasti-1140306516.html

Армия России освободила 10 населенных пунктов в Курской области

Армия России освободила 10 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Армия России освободила 10 населенных пунктов в Курской области

Вооруженные силы России за двое суток боев в Курской области освободили 10 населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T15:01

2024-09-12T15:01

2024-09-12T15:21

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за двое суток боев в Курской области освободили 10 населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, за последние сутки были отражены две контратаки врага в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка.ВСУ потеряли в провальных атаках до 20 боевиков, боевую бронированную машину и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Накануне российские военнослужащие отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, общие потери украинских войск составили 450 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщали в Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф