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Бои в Курской области – актуальные данные за сутки от Минобороны - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Бои в Курской области – актуальные данные за сутки от Минобороны
Бои в Курской области – актуальные данные за сутки от Минобороны - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Бои в Курской области – актуальные данные за сутки от Минобороны
Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, общие потери украинских войск составили 450 РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T14:33
2024-09-04T16:38
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, общие потери украинских войск составили 450 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину ВСУ и три автомобиля. Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.Кроме того, российские военные нанесли поражение противнику в районах 16 населенных пунктов региона и продолжили уничтожать диверсантов, пытающихся проникнуть вглубь российской территории.В свою очередь оперативно-тактическая авиация и ракетчики нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области.Также уничтожены 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США – HIMARS и MLRS.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровВторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом – ЗахароваПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ
https://crimea.ria.ru/20240904/v-kurskoy-oblasti-naydeny-bolee-500-propavshikh-pri-evakuatsii-zhiteley-1140111699.html
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Бои в Курской области – актуальные данные за сутки от Минобороны

Что происходит в Курской области - ВСУ потеряли 450 боевиков за сутки боев

14:33 04.09.2024 (обновлено: 16:38 04.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, общие потери украинских войск составили 450 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Комаровка, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговка и Погребки", - говорится в сообщении.
Российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину ВСУ и три автомобиля. Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Кроме того, российские военные нанесли поражение противнику в районах 16 населенных пунктов региона и продолжили уничтожать диверсантов, пытающихся проникнуть вглубь российской территории.
В свою очередь оперативно-тактическая авиация и ракетчики нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин", - уточнили в ведомстве.
Также уничтожены 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США – HIMARS и MLRS.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовостиАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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