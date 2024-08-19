Рейтинг@Mail.ru
Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - Лавров - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240819/peregovory-s-kievom-posle-vtorzheniya-v-kurskuyu-oblast-isklyucheny---lavrov-1139723838.html
Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - Лавров
Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - Лавров - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - Лавров
этой ситуации. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T18:18
2024-08-19T18:18
сергей лавров
переговоры
украина
россия
политика
новости сво
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137685630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e2c6bde59d759481775971ce866725e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Вторжение боевиков ВСУ на территорию Курской области исключают переговоры с Киевом, российская сторона даст свою оценку этой ситуации. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент (РФ - ред.) об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: "мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже", - заявил Лавров в интервью, видео которого опубликовано в Telegram-канале Зарубина.6 августа боевики киевского режима прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя. Он потребовал обеспечить надежную защиту государственной границы после того, как враг будет выбит за пределы Курской области.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымМИД России выступил с заявлением о возможной провокации на Курской АЭС
https://crimea.ria.ru/20240819/zelenskiy-nazval-tseli-vsu-v-kurskoy-oblasti-1139699835.html
украина
россия
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137685630_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5c212611f4acbdb6214dd769bf49924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, переговоры, украина, россия, политика, новости сво, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу
Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - Лавров

Лавров исключил переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область

18:18 19.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Вторжение боевиков ВСУ на территорию Курской области исключают переговоры с Киевом, российская сторона даст свою оценку этой ситуации. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент (РФ - ред.) об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: "мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже", - заявил Лавров в интервью, видео которого опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
6 августа боевики киевского режима прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя. Он потребовал обеспечить надежную защиту государственной границы после того, как враг будет выбит за пределы Курской области.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен
"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым
МИД России выступил с заявлением о возможной провокации на Курской АЭС
Владимир Зеленский
06:44
Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области
 
Сергей ЛавровПереговорыУкраинаРоссияПолитикаНовости СВОНовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:14В Крыму гражданин Украины убил приютившего его знакомого
19:45Количество заболевших клещевым боррелиозом в Крыму выросло в три раза
19:19В Крыму хотят построить первую в России автоматизированную автостанцию
18:29Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен - МЧС РФ
18:18Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - Лавров
18:02Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье
17:57Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек
17:48Киеву "дали добро" бить датским оружием по России
17:28Умер знаменитый американский телеведущий Фил Донахью
17:24Беременная женщина погибла при атаке ВСУ на Донецк
17:05Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах
16:49Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41
16:44Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под Симферополем
16:29Торговля между Россией и Азербайджаном расширится
16:14Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области
16:06РФ и Азербайджан построят танкеры для Азово-Черноморского маршрута
15:45Августовский "недоворот": как в Крыму восприняли путч ГКЧП
15:25Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы
15:22Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
14:51В Белгородской области мужчина погиб при обстреле ВСУ
Лента новостейМолния