https://crimea.ria.ru/20240819/peregovory-s-kievom-posle-vtorzheniya-v-kurskuyu-oblast-isklyucheny---lavrov-1139723838.html

Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - Лавров

Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - Лавров - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - Лавров

этой ситуации. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T18:18

2024-08-19T18:18

2024-08-19T18:18

сергей лавров

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ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Вторжение боевиков ВСУ на территорию Курской области исключают переговоры с Киевом, российская сторона даст свою оценку этой ситуации. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент (РФ - ред.) об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: "мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже", - заявил Лавров в интервью, видео которого опубликовано в Telegram-канале Зарубина.6 августа боевики киевского режима прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя. Он потребовал обеспечить надежную защиту государственной границы после того, как враг будет выбит за пределы Курской области.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымМИД России выступил с заявлением о возможной провокации на Курской АЭС

https://crimea.ria.ru/20240819/zelenskiy-nazval-tseli-vsu-v-kurskoy-oblasti-1139699835.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, переговоры, украина, россия, политика, новости сво, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу