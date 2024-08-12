https://crimea.ria.ru/20240812/putin-o-peregovorakh-s-atakuyuschimi-mirnykh-grazhdan-govorit-ne-o-chem-1139540242.html

Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем

Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем

Действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции, однако с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики говорить не РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T15:04

2024-08-12T15:04

2024-08-12T15:18

курская область

обстрелы курской области

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

украина

россия

переговоры

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции, однако с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики говорить не о чем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных областях РФ.При этом Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям."Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирных людям, по гражданской инфраструктуре и пытаются создать угрозы объектам ядерной энергетики, - о чем с ними можно вообще говорить…", - подчеркнул президент.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленныйОбстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского районаРежим КТО - как это работает и что делать гражданам

курская область

украина

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, украина, россия, переговоры, ситуация в курской области после нападения всу