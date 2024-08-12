https://crimea.ria.ru/20240812/putin-o-peregovorakh-s-atakuyuschimi-mirnykh-grazhdan-govorit-ne-o-chem-1139540242.html
Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем
Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем
Действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции, однако с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики говорить не РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T15:04
2024-08-12T15:04
2024-08-12T15:18
курская область
обстрелы курской области
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
украина
россия
переговоры
ситуация в курской области после нападения всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139540910_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_af7edb9cac10b187486c68982a32e169.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции, однако с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики говорить не о чем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных областях РФ.При этом Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям."Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирных людям, по гражданской инфраструктуре и пытаются создать угрозы объектам ядерной энергетики, - о чем с ними можно вообще говорить…", - подчеркнул президент.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленныйОбстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского районаРежим КТО - как это работает и что делать гражданам
курская область
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139540910_607:0:3338:2048_1920x0_80_0_0_e12b8df39461bb7d67d96e7fb79d5a8a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, обстрелы курской области, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, украина, россия, переговоры, ситуация в курской области после нападения всу
Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем
Путин исключил переговоры с киевским режимом после событий в Курской области
15:04 12.08.2024 (обновлено: 15:18 12.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции, однако с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики говорить не о чем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных областях РФ.
"Ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников. Запад воюет с нами руками украинцев. При помощи своих западных хозяев противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем", - сказал Путин.
При этом Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям.
"Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирных людям, по гражданской инфраструктуре и пытаются создать угрозы объектам ядерной энергетики, - о чем с ними можно вообще говорить…", - подчеркнул президент.
6 августа подразделения ВСУ
численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области
был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства
. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области
.
Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: