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Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем
Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем
Действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции, однако с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики говорить не РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T15:04
2024-08-12T15:18
курская область
обстрелы курской области
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
украина
россия
переговоры
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции, однако с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики говорить не о чем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных областях РФ.При этом Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям."Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирных людям, по гражданской инфраструктуре и пытаются создать угрозы объектам ядерной энергетики, - о чем с ними можно вообще говорить…", - подчеркнул президент.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленныйОбстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского районаРежим КТО - как это работает и что делать гражданам
курская область
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курская область, обстрелы курской области, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, украина, россия, переговоры, ситуация в курской области после нападения всу
Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем

Путин исключил переговоры с киевским режимом после событий в Курской области

15:04 12.08.2024 (обновлено: 15:18 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Действиями в Курской области противник стремится улучшить свои переговорные позиции, однако с атакующими мирных граждан и объекты ядерной энергетики говорить не о чем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных областях РФ.

"Ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников. Запад воюет с нами руками украинцев. При помощи своих западных хозяев противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем", - сказал Путин.

При этом Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям.
"Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирных людям, по гражданской инфраструктуре и пытаются создать угрозы объектам ядерной энергетики, - о чем с ними можно вообще говорить…", - подчеркнул президент.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства. В воскресенье российские силы отразили попытки ВСУ проникнуть вглубь российской территории на четырех направлениях в Курской области.
Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники.
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Курская областьОбстрелы Курской областиВладимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииУкраинаРоссияПереговорыСитуация в Курской области после нападения ВСУ
 
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