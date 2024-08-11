https://crimea.ria.ru/20240811/vsu-popytalis-prorvatsya-v-kurskuyu-oblast-s-chetyrekh-napravleniy-1139516367.html

ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направлений

ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направлений - РИА Новости Крым, 11.08.2024

ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направлений

В Курской области группировка войск "Север" и прибывшие на помощь резервы подразделений пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T14:17

2024-08-11T14:17

2024-08-11T14:26

курская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

безопасность

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Курской области группировка войск "Север" и прибывшие на помощь резервы подразделений пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, отражена попытка прорыва украинских диверсантов в Беловский район Курской области.Ранее врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что военнослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ. Он подчеркнул, что на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений. По его данным, для желающих покинуть регионы власти организовали такую возможность.

https://crimea.ria.ru/20240811/situatsiya-v-slobode-belaya-kurskoy-oblasti-seychas--nachalas-evakuatsiya-1139512236.html

курская область

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2024

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курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, безопасность, новости сво