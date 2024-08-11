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ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направлений - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направлений
ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направлений - РИА Новости Крым, 11.08.2024
ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направлений
В Курской области группировка войск "Север" и прибывшие на помощь резервы подразделений пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T14:17
2024-08-11T14:26
курская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Курской области группировка войск "Север" и прибывшие на помощь резервы подразделений пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, отражена попытка прорыва украинских диверсантов в Беловский район Курской области.Ранее врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что военнослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ. Он подчеркнул, что на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений. По его данным, для желающих покинуть регионы власти организовали такую возможность.
https://crimea.ria.ru/20240811/situatsiya-v-slobode-belaya-kurskoy-oblasti-seychas--nachalas-evakuatsiya-1139512236.html
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курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, безопасность, новости сво
ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направлений

Армия России пресекла попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области с 4 направлений

14:17 11.08.2024 (обновлено: 14:26 11.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Курской области группировка войск "Север" и прибывшие на помощь резервы подразделений пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории. Об этом сообщает Минобороны.

"Ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, отражена попытка прорыва украинских диверсантов в Беловский район Курской области.
"В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Любимовки", - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что военнослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ. Он подчеркнул, что на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений. По его данным, для желающих покинуть регионы власти организовали такую возможность.
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Курская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФБезопасностьНовости СВО
 
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