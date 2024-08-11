ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направлений
Армия России пресекла попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области с 4 направлений
14:17 11.08.2024 (обновлено: 14:26 11.08.2024)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Курской области группировка войск "Север" и прибывшие на помощь резервы подразделений пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории. Об этом сообщает Минобороны.
"Ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории", - говорится в сообщении.
Кроме того, отражена попытка прорыва украинских диверсантов в Беловский район Курской области.
"В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Любимовки", - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что военнослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ. Он подчеркнул, что на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений. По его данным, для желающих покинуть регионы власти организовали такую возможность.