В слободе Белая Курской области нет боевых столкновений – власти
В Беловском и Обоянском районах Курской области боевых столкновений нет – врио губернатора
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ. Сейчас в регионе боевых столкновений нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать. На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения", - написал он в Telegram-канале.
По данным губернатора, для желающих покинуть регионы власти организовали такую возможность.
"Сейчас важно не допустить паники. Тем не менее, если вы хотите добровольно покинуть районы, вы можете это сделать. Информацию о порядке выезда можно уточнить у руководителей администраций на местах и по телефону 112", - написал Алексей Смирнов.
Ранее глава Беловского района записал видеообращение на центральной площади слободы Белая. По его словам, обстановка сейчас спокойная, но для всех желающих выехать будут предоставлены автобусы.
Из приграничных районов Курской области эвакуированы уже несколько тысяч взрослых и детей, их расселяют в пунктах временного размещения. По данным МЧС России , на данный момент приграничные районы Курской области покинули уже 76 тысяч человек.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины.
В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники.
В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).
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