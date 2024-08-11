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В слободе Белая Курской области нет боевых столкновений – власти

В слободе Белая Курской области нет боевых столкновений – власти - РИА Новости Крым, 11.08.2024

В слободе Белая Курской области нет боевых столкновений – власти

Военнослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T11:30

2024-08-11T11:30

2024-08-11T11:30

курская область

алексей смирнов

безопасность

дрг

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии стабилизировали обстановку в Беловском районе Курской области, где вечером в субботу был зафиксирован заход украинской ДРГ. Сейчас в регионе боевых столкновений нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.По данным губернатора, для желающих покинуть регионы власти организовали такую возможность.Ранее глава Беловского района записал видеообращение на центральной площади слободы Белая. По его словам, обстановка сейчас спокойная, но для всех желающих выехать будут предоставлены автобусы.Из приграничных районов Курской области эвакуированы уже несколько тысяч взрослых и детей, их расселяют в пунктах временного размещения. По данным МЧС России , на данный момент приграничные районы Курской области покинули уже 76 тысяч человек.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины.В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники.В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области 15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, алексей смирнов, безопасность, дрг, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, общество