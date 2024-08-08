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Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей

Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей

Украинские боевики ведут прицельный огонь по мирным жителям во время их эвакуации из приграничья Курской области, для безопасности людей вывозят на... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T17:52

2024-08-08T17:52

2024-08-08T17:53

алексей смирнов

курская область

новости

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут прицельный огонь по мирным жителям во время их эвакуации из приграничья Курской области, для безопасности людей вывозят на бронемашинах, расселяют в пунктах временного размещения, организованных, в том числе, в вагонах железнодорожных поездов. Об этом, а также о текущей ситуации в регионе сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в рамках видео-совещания с президентом России Владимиров Путиным.Эвакуация на бронемашинах"Оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это сложная проблема, потому что ДРГ ВСУ обстреливают гражданское население, скорые помощи, которые, жертвуя собой, – есть случаи, где медики погибли – вывозили население", – рассказал Смирнов.По его словам, людей приходится вывозить на инкассаторских бронемашинах, предоставленных банками. Всего таких автомобилей около 80-ти, на них людей перевозят на безопасное расстояние, далее вывоз осуществляется вместительными автобусами.Размещение и медпомощь"По ПВРам у нас сейчас свободные места имеются. Мы постоянно высвобождаем здания и помещения. Дополнительно пришло три железнодорожных состава, где можем дополнительно разместить 2,4 тысячи человек. Еще восемь составов, где мы можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их железной дорогой в другие регионы, потому что многие откликнулись и готовы разместить людей", – продолжил врио губернатора.Также, по его словам, в курской области сконцентрированы врачебные силы из разных регионов, койко-места в больницах подготовлены, обеспеченность лекарствами и необходимыми средствами существует. Волонтеры доставляют в регион вещи, предметы первой необходимости, средства связи, РЭБ и так далее.Цены, топливо, зарплата"Даны поручения моим замам и ФАС по области провести проверки. Есть случаи, когда торговые точки или гостиницы необоснованно завышают цены. Будем такие случаи пресекать", – продолжил Смирнов.Также, по его словам, достигнуты договоренности о поставках топлива – все АЗС в регионе будут функционировать. Кроме того, будет создан топливный резерв, а заправки оборудуют средствами РЭБ и бронезащиты."Также сегодня принято решение, чтобы бюджетникам сохранить среднюю зарплату за счет областного бюджета. Тем, кто работал за средства муниципальных бюджетов либо в бизнесе – им рекомендовано поступить так же", – рассказал врио главы региона.Жители курского приграничья, вынужденно покинувшие свои дома, получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, заявил ранее в четверг президент России Владимир Путин во время видео-совещания с врио губернатора региона Алексеем Смирновым, который обратился к главе государства с соответствующей просьбой. Кроме этого президент поручил оценить ущерб от утраты людьми имущества и жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую областьВ Курской области введен режим ЧСЧисло пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей смирнов, курская область, новости, владимир путин (политик)