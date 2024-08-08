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Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей
Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей
Украинские боевики ведут прицельный огонь по мирным жителям во время их эвакуации из приграничья Курской области, для безопасности людей вывозят на... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T17:52
2024-08-08T17:53
алексей смирнов
курская область
новости
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут прицельный огонь по мирным жителям во время их эвакуации из приграничья Курской области, для безопасности людей вывозят на бронемашинах, расселяют в пунктах временного размещения, организованных, в том числе, в вагонах железнодорожных поездов. Об этом, а также о текущей ситуации в регионе сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в рамках видео-совещания с президентом России Владимиров Путиным.Эвакуация на бронемашинах"Оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это сложная проблема, потому что ДРГ ВСУ обстреливают гражданское население, скорые помощи, которые, жертвуя собой, – есть случаи, где медики погибли – вывозили население", – рассказал Смирнов.По его словам, людей приходится вывозить на инкассаторских бронемашинах, предоставленных банками. Всего таких автомобилей около 80-ти, на них людей перевозят на безопасное расстояние, далее вывоз осуществляется вместительными автобусами.Размещение и медпомощь"По ПВРам у нас сейчас свободные места имеются. Мы постоянно высвобождаем здания и помещения. Дополнительно пришло три железнодорожных состава, где можем дополнительно разместить 2,4 тысячи человек. Еще восемь составов, где мы можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их железной дорогой в другие регионы, потому что многие откликнулись и готовы разместить людей", – продолжил врио губернатора.Также, по его словам, в курской области сконцентрированы врачебные силы из разных регионов, койко-места в больницах подготовлены, обеспеченность лекарствами и необходимыми средствами существует. Волонтеры доставляют в регион вещи, предметы первой необходимости, средства связи, РЭБ и так далее.Цены, топливо, зарплата"Даны поручения моим замам и ФАС по области провести проверки. Есть случаи, когда торговые точки или гостиницы необоснованно завышают цены. Будем такие случаи пресекать", – продолжил Смирнов.Также, по его словам, достигнуты договоренности о поставках топлива – все АЗС в регионе будут функционировать. Кроме того, будет создан топливный резерв, а заправки оборудуют средствами РЭБ и бронезащиты."Также сегодня принято решение, чтобы бюджетникам сохранить среднюю зарплату за счет областного бюджета. Тем, кто работал за средства муниципальных бюджетов либо в бизнесе – им рекомендовано поступить так же", – рассказал врио главы региона.Жители курского приграничья, вынужденно покинувшие свои дома, получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, заявил ранее в четверг президент России Владимир Путин во время видео-совещания с врио губернатора региона Алексеем Смирновым, который обратился к главе государства с соответствующей просьбой. Кроме этого президент поручил оценить ущерб от утраты людьми имущества и жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую областьВ Курской области введен режим ЧСЧисло пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31
курская область
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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алексей смирнов, курская область, новости, владимир путин (политик)
Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей

Украинские ДРГ бьют по мирным курянам во время их эвакуации – Смирнов

17:52 08.08.2024 (обновлено: 17:53 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункты временного размещения в Курске
Пункты временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут прицельный огонь по мирным жителям во время их эвакуации из приграничья Курской области, для безопасности людей вывозят на бронемашинах, расселяют в пунктах временного размещения, организованных, в том числе, в вагонах железнодорожных поездов. Об этом, а также о текущей ситуации в регионе сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в рамках видео-совещания с президентом России Владимиров Путиным.

Эвакуация на бронемашинах

"Оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это сложная проблема, потому что ДРГ ВСУ обстреливают гражданское население, скорые помощи, которые, жертвуя собой, – есть случаи, где медики погибли – вывозили население", – рассказал Смирнов.
По его словам, людей приходится вывозить на инкассаторских бронемашинах, предоставленных банками. Всего таких автомобилей около 80-ти, на них людей перевозят на безопасное расстояние, далее вывоз осуществляется вместительными автобусами.

Размещение и медпомощь

"По ПВРам у нас сейчас свободные места имеются. Мы постоянно высвобождаем здания и помещения. Дополнительно пришло три железнодорожных состава, где можем дополнительно разместить 2,4 тысячи человек. Еще восемь составов, где мы можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их железной дорогой в другие регионы, потому что многие откликнулись и готовы разместить людей", – продолжил врио губернатора.
Также, по его словам, в курской области сконцентрированы врачебные силы из разных регионов, койко-места в больницах подготовлены, обеспеченность лекарствами и необходимыми средствами существует. Волонтеры доставляют в регион вещи, предметы первой необходимости, средства связи, РЭБ и так далее.

Цены, топливо, зарплата

"Даны поручения моим замам и ФАС по области провести проверки. Есть случаи, когда торговые точки или гостиницы необоснованно завышают цены. Будем такие случаи пресекать", – продолжил Смирнов.
Также, по его словам, достигнуты договоренности о поставках топлива – все АЗС в регионе будут функционировать. Кроме того, будет создан топливный резерв, а заправки оборудуют средствами РЭБ и бронезащиты.
"Также сегодня принято решение, чтобы бюджетникам сохранить среднюю зарплату за счет областного бюджета. Тем, кто работал за средства муниципальных бюджетов либо в бизнесе – им рекомендовано поступить так же", – рассказал врио главы региона.
Жители курского приграничья, вынужденно покинувшие свои дома, получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, заявил ранее в четверг президент России Владимир Путин во время видео-совещания с врио губернатора региона Алексеем Смирновым, который обратился к главе государства с соответствующей просьбой. Кроме этого президент поручил оценить ущерб от утраты людьми имущества и жилья.
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Алексей СмирновКурская областьНовостиВладимир Путин (политик)
 
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Заголовок открываемого материала
17:52Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей
17:35Правительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО
17:31Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам
17:22Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов
17:04Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин
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16:31Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
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16:10Майнинг криптовалют легализован в России – Путин подписал закон
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