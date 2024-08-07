https://crimea.ria.ru/20240807/chislo-postradavshikh-ot-ataki-vsu-na-kurskuyu-oblast-vyroslo-do-31-1139440387.html

Число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31

Число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31 - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область увеличилось до 31 человека. Об этом сообщает Минздрав РФ. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T21:06

2024-08-07T21:06

2024-08-07T21:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область увеличилось до 31 человека. Об этом сообщает Минздрав РФ.По информации медиков, 19 человек, среди которых четверо детей, госпитализированы и получают стационарное лечение.12 пострадавших, в том числе двое детей, получили амбулаторную помощь.Атака на Курскую областьВ 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую областьСК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую областьОперация в Курской области будет завершена разгромом противника - Генштаб

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, обстрелы всу, происшествия, минздрав рф, общество, новости, россия