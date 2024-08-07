Рейтинг@Mail.ru
Операция в Курской области будет завершена разгромом противника - Генштаб - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240807/operatsiya-v-kurskoy-oblasti-budet-zavershena-razgromom-protivnika---genshtab-1139432653.html
Операция в Курской области будет завершена разгромом противника - Генштаб
Операция в Курской области будет завершена разгромом противника - Генштаб - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Операция в Курской области будет завершена разгромом противника - Генштаб
Продвижение украинских войск вглубь российской территории в Курской области остановлено, операция российских войск будет завершена разгромом противника и... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T16:51
2024-08-07T17:08
россия
новости
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
обстрелы курской области
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139221056_0:97:2959:1761_1920x0_80_0_0_ae768c3e618f6975fb23c5ca4e6e5a00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Продвижение украинских войск вглубь российской территории в Курской области остановлено, операция российских войск будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу РФ. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.По словам начальника Генштаба, в настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков. 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, завязался бой. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц. Все о ситуации в Курской области и боях на границе читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую областьКурская область: новости о ситуации на границе с Украиной
россия
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139221056_241:0:2718:1858_1920x0_80_0_0_926f6b2ab381c35b171889aaa5aadf05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , обстрелы курской области, курская область
Операция в Курской области будет завершена разгромом противника - Генштаб

Операция в Курской области завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу – Герасимов

16:51 07.08.2024 (обновлено: 17:08 07.08.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Продвижение украинских войск вглубь российской территории в Курской области остановлено, операция российских войск будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу РФ. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.

"В 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено", - сказал Герасимов на совещании Путина с силовым блоком.

По словам начальника Генштаба, в настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.
"Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - заверил Герасимов.
6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, завязался бой. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.
В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.
Все о ситуации в Курской области и боях на границе читайте здесь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
Курская область: новости о ситуации на границе с Украиной
 
РоссияНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУОбстрелы Курской областиКурская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Обезьяна укусила шестилетнего мальчика на Кубани
17:06Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое
16:59В Симферополе устранили аварию на сетях - когда дадут воду
16:51Операция в Курской области будет завершена разгромом противника - Генштаб
16:51Евпатория осталась без света
16:36Погиб в бою: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО
16:09Жара не отступает: в Крыму аграриям добавят воды для орошения
15:55Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру Крыма
15:35По Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров
15:28В Севастополе утонула пожилая женщина
15:20Почти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за лето
14:42Путин открыл новый детский сад в Симферополе
14:33Врачи из Москвы и Питера прибывают в Курск по поручению Путина
14:26ВСУ стремительно теряют людей и западную технику
14:23Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
14:13Путину доложили о ситуации в Курской области
14:09Обстановка на Крымском мосту сейчас – растет очередь со стороны Керчи
14:06Армия РФ разгромила нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине
13:59СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
13:49Ракетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области
Лента новостейМолния