Операция в Курской области будет завершена разгромом противника - Генштаб
Операция в Курской области завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу – Герасимов
16:51 07.08.2024 (обновлено: 17:08 07.08.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Продвижение украинских войск вглубь российской территории в Курской области остановлено, операция российских войск будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу РФ. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.
"В 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено", - сказал Герасимов на совещании Путина с силовым блоком.
По словам начальника Генштаба, в настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.
"Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - заверил Герасимов.
6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, завязался бой. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.
В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.
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