https://crimea.ria.ru/20240807/putin-prokommentiroval-ataku-vsu-na-kurskuyu-oblast-1139429218.html

Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе ракетами, по гражданским объектам в Курской области. Об... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T14:23

2024-08-07T14:23

2024-08-07T14:30

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обстрелы курской области

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе ракетами, по гражданским объектам в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Президент добавил, что сегодня проведет совещание с руководителями силовых ведомств, Минобороны, Генерального штаба, ФСБ, в ходе которого заслушает очередной доклад по ситуации в Курской области. Он поручил координировать эту работу первому вице-премьеру Денису Мантурову.6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.По последним данным, в результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область по поручению президента и при поддержке министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прибыла группа врачей.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, владимир путин (политик)