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Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе ракетами, по гражданским объектам в Курской области. Об... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T14:23
2024-08-07T14:30
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курская область
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обстрелы курской области
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе ракетами, по гражданским объектам в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Президент добавил, что сегодня проведет совещание с руководителями силовых ведомств, Минобороны, Генерального штаба, ФСБ, в ходе которого заслушает очередной доклад по ситуации в Курской области. Он поручил координировать эту работу первому вице-премьеру Денису Мантурову.6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.По последним данным, в результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область по поручению президента и при поддержке министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прибыла группа врачей.
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РИА Новости Крым
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россия, новости, курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, владимир путин (политик)
Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Киев предпринял очередную масштабную провокацию в Курской области - Путин

14:23 07.08.2024 (обновлено: 14:30 07.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе ракетами, по гражданским объектам в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - сказал Путин, открывая совещание с членами правительства РФ.
Президент добавил, что сегодня проведет совещание с руководителями силовых ведомств, Минобороны, Генерального штаба, ФСБ, в ходе которого заслушает очередной доклад по ситуации в Курской области.
"Хотел бы сказать, что по итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области, и прошу правительство заняться этим безотлагательно", - отметил глава государства.
Он поручил координировать эту работу первому вице-премьеру Денису Мантурову.
6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.
По последним данным, в результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область по поручению президента и при поддержке министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прибыла группа врачей.
 
РоссияНовостиКурская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиВладимир Путин (политик)
 
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