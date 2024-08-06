https://crimea.ria.ru/20240806/vsu-pytalis-prorvatsya-cherez-granitsu-rf-na-territoriyu-kurskoy-oblasti-1139383477.html

ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области

ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области - РИА Новости Крым, 06.08.2024

ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области

ВСУ предприняли попытки прорыва через госграницу в Курской области, все они пресечены силовиками. Об этом сообщает врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T10:07

2024-08-06T10:07

2024-08-06T10:11

курская область

алексей смирнов

граница

новости

россия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытки прорыва через госграницу в Курской области, все они пресечены силовиками. Об этом сообщает врио губернатора Алексей Смирнов.Глава Курской области призвал всех сохранять бдительность и доверять только официальной информации.Ранее дежурными средствами ПВО были уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и девять украинских БПЛА над территорией Белгородской областей. Кроме того, один из дронов атаковал легковой автомобиль с пассажирами на станции Глушково. Ранения получили двое местных жителей, они доставлены в районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – ПутинУкраинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе РоссииНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область

курская область

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, алексей смирнов, граница, новости, россия, всу (вооруженные силы украины)