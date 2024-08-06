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ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области
ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области - РИА Новости Крым, 06.08.2024
ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области
ВСУ предприняли попытки прорыва через госграницу в Курской области, все они пресечены силовиками. Об этом сообщает врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T10:07
2024-08-06T10:07
2024-08-06T10:11
курская область
алексей смирнов
граница
новости
россия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытки прорыва через госграницу в Курской области, все они пресечены силовиками. Об этом сообщает врио губернатора Алексей Смирнов.Глава Курской области призвал всех сохранять бдительность и доверять только официальной информации.Ранее дежурными средствами ПВО были уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и девять украинских БПЛА над территорией Белгородской областей. Кроме того, один из дронов атаковал легковой автомобиль с пассажирами на станции Глушково. Ранения получили двое местных жителей, они доставлены в районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – ПутинУкраинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе РоссииНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область
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курская область, алексей смирнов, граница, новости, россия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области
ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области - Смирнов
10:07 06.08.2024 (обновлено: 10:11 06.08.2024)