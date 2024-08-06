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22 дрона над регионами РФ - в Курской области ранены мирные жители
22 дрона над регионами РФ - в Курской области ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 06.08.2024
22 дрона над регионами РФ - в Курской области ранены мирные жители
Российские средства ПВО утром во вторник сбили 22 дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями, есть пострадавшие. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T09:45
2024-08-06T09:45
2024-08-06T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО утром во вторник сбили 22 дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями, есть пострадавшие. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, украинский коптер атаковал легковой автомобиль с пассажирами на станции Глушково.В ночь на 6 августа российские средства ПВО уничтожили 12 дронов над двумя областями России. При ночной атаке пять человек, в том числе трое детей, ранены в городе Суджа Курской области.В последнее время обстрелы российских регионов со стороны боевиков ВСУ существенно участились. Атаки осуществляются в основном с применением ударных беспилотников, дальнобойных ракет и реактивных снарядов. Обстрелам подвергаются Крым и Севастополь, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Белгородская, Курская и Брянская области, а также Ростовская область и Краснодарский край. Объектами атак становятся в основном мирные жилые кварталы, а также объекты гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Били FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человекВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается КиевУдары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУ
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россия, новости, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, алексей смирнов, министерство обороны рф
22 дрона над регионами РФ - в Курской области ранены мирные жители
Два жителя Курской области ранены при атаке беспилотника на автомобиль