Рейтинг@Mail.ru
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/rossiyskie-sredstva-pvo-unichtozhili-za-noch-12-dronov-nad-dvumya-oblastyami-1139380008.html
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями
Над двумя областями России средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T07:36
2024-08-06T07:36
новости сво
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
курская область
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138151367_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_bcc22232256e415ff3e1060b06909aad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Над двумя областями России средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Во вторник утром губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о ранении трех детей в результате обстрела ВСУ города Суджа.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается КиевБили FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человекРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
курская область
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138151367_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_1ae3eff36747dbbfd61f8ca15fb908f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, белгородская область
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями

12 беспилотников уничтожены российскими средствами ПВО над двумя областями - Минобороны

07:36 06.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Над двумя областями России средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Во вторник утром губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о ранении трех детей в результате обстрела ВСУ города Суджа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев
Били FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человек
Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Курская областьБелгородская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
09:07На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
08:57Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
08:43Легализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужно
08:21Когда в Феодосии полностью восстановят водоснабжение
07:58Смерчи и сели прогнозируют в Сочи
07:43Памяти Андрея Стенина: 10 лет назад погиб фотожурналист "России сегодня"
07:36Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями
07:29В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому
07:08Где в Севастополе во вторник не будет света: список адресов
06:48ВСУ атаковали город в Курской области - ранены трое детей
06:35Один в космосе: к 63-й годовщине полета Германа Титова в космос
06:15На Крымском мосту в очереди больше 1000 машин
05:57Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии
00:01Какой будет погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 августа
23:56Арестован еще один обвиняемый в покушении на боксера в Феодосии
23:01Главное за день: 5 августа
22:48Главные новости Крыма: 5 августа
22:24Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника
Лента новостейМолния