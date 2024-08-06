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Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями
Над двумя областями России средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T07:36
2024-08-06T07:36
2024-08-06T07:36
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пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Над двумя областями России средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Во вторник утром губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о ранении трех детей в результате обстрела ВСУ города Суджа.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается КиевБили FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человекРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, белгородская область
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями
12 беспилотников уничтожены российскими средствами ПВО над двумя областями - Минобороны