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Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями

Над двумя областями России средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T07:36

2024-08-06T07:36

2024-08-06T07:36

новости сво

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

курская область

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Над двумя областями России средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Во вторник утром губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о ранении трех детей в результате обстрела ВСУ города Суджа.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается КиевБили FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человекРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ

курская область

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, белгородская область