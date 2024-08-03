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Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС на время устранение последствий ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T14:13
2024-08-03T14:13
2024-08-03T14:13
ростовская область
происшествия
василий голубев
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обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС на время устранение последствий ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его словам, уже выявлен ряд повреждений социальных объектов и жилых домов.Ночью 3 августа территорию Ростовской области атаковали 55 украинских беспилотников. По предварительным данным, жертв и пострадавших удалось избежать. В местах падения БПЛА ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования.Повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах, загорелись емкости с топливом. После полудня глава районной администрации Владимир Савин сообщил, что возгорание на складе в Каменском районе Ростовской области ликвидировали. Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы РоссииУдары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУПри попадании дронов в жилой дом в Орле есть пострадавший
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ростовская область, происшествия, василий голубев, режим чс, общество, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)
Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
В Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ