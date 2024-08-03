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Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС на время устранение последствий ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T14:13
2024-08-03T14:13
ростовская область
происшествия
василий голубев
режим чс
общество
новости
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС на время устранение последствий ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его словам, уже выявлен ряд повреждений социальных объектов и жилых домов.Ночью 3 августа территорию Ростовской области атаковали 55 украинских беспилотников. По предварительным данным, жертв и пострадавших удалось избежать. В местах падения БПЛА ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования.Повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах, загорелись емкости с топливом. После полудня глава районной администрации Владимир Савин сообщил, что возгорание на складе в Каменском районе Ростовской области ликвидировали. Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы РоссииУдары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУПри попадании дронов в жилой дом в Орле есть пострадавший
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ростовская область, происшествия, василий голубев, режим чс, общество, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)
Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ

В Морозовском районе Ростовской области ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

14:13 03.08.2024
 
© МЧС РоссииПожар в Ростовской области. Архивное фото
Пожар в Ростовской области. Архивное фото
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС на время устранение последствий ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"В Морозовском районе введен режим ЧС. Муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой", – написал Голубев в своем Telegram-канале.
По его словам, уже выявлен ряд повреждений социальных объектов и жилых домов.
"На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях", –заверил глава региона.
Ночью 3 августа территорию Ростовской области атаковали 55 украинских беспилотников. По предварительным данным, жертв и пострадавших удалось избежать. В местах падения БПЛА ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования.
Повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах, загорелись емкости с топливом. После полудня глава районной администрации Владимир Савин сообщил, что возгорание на складе в Каменском районе Ростовской области ликвидировали.
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Ростовская областьПроисшествияВасилий ГолубевРежим ЧСОбществоНовостиОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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