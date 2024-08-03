https://crimea.ria.ru/20240803/rezhim-chs-vveli-v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-1139336143.html

Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ

Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ

В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС на время устранение последствий ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T14:13

2024-08-03T14:13

2024-08-03T14:13

ростовская область

происшествия

василий голубев

режим чс

общество

новости

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138621060_19:0:815:448_1920x0_80_0_0_68450a92771fe744f588072b9c02b159.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС на время устранение последствий ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его словам, уже выявлен ряд повреждений социальных объектов и жилых домов.Ночью 3 августа территорию Ростовской области атаковали 55 украинских беспилотников. По предварительным данным, жертв и пострадавших удалось избежать. В местах падения БПЛА ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования.Повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах, загорелись емкости с топливом. После полудня глава районной администрации Владимир Савин сообщил, что возгорание на складе в Каменском районе Ростовской области ликвидировали. Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы РоссииУдары ATACMS по Севастополю: эксперт оценил логику атак ВСУПри попадании дронов в жилой дом в Орле есть пострадавший

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, василий голубев, режим чс, общество, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)