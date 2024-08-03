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Пожар на складе в Ростовской области после атаки ВСУ потушен - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Пожар на складе в Ростовской области после атаки ВСУ потушен
Пожар на складе в Ростовской области после атаки ВСУ потушен - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Пожар на складе в Ростовской области после атаки ВСУ потушен
В Каменском районе Ростовской области ликвидировали возгорание на складе, которое произошло после атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T13:04
2024-08-03T13:04
ростовская область
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Каменском районе Ростовской области ликвидировали возгорание на складе, которое произошло после атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Савин.В ночь на субботу украинские боевики предприняли попытку массированной атаки региона. По данным Минобороны, над областью были уничтожены 36 дронов. В результате в Каменском районе загорелись емкости с топливом на территории базы №7.Всего в течение ночи силы ПВО отразили атаку на семь регионов России и сбили дрон над акваторией Азовского моря. Под ударом были Ростовская, Курская, белгородская, Орловская, Рязанская и Воронежские области , а также Краснодарский край. Всего было сбито и уничтожено 75 дронов.Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле, на месте вспыхнул пожар. Ранен один человек.А в Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков и добавил, что в результате никто не пострадал.
https://crimea.ria.ru/20240803/v-rostovskoy-oblasti-goryat-emkosti-s-toplivom-1139331575.html
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ростовская область, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости
Пожар на складе в Ростовской области после атаки ВСУ потушен

В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки дрона ВСУ – власти

13:04 03.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Каменском районе Ростовской области ликвидировали возгорание на складе, которое произошло после атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Савин.
В ночь на субботу украинские боевики предприняли попытку массированной атаки региона. По данным Минобороны, над областью были уничтожены 36 дронов. В результате в Каменском районе загорелись емкости с топливом на территории базы №7.
"Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован!" - написал Савин в своем Telegram-канале.
Всего в течение ночи силы ПВО отразили атаку на семь регионов России и сбили дрон над акваторией Азовского моря. Под ударом были Ростовская, Курская, белгородская, Орловская, Рязанская и Воронежские области , а также Краснодарский край. Всего было сбито и уничтожено 75 дронов.
Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле, на месте вспыхнул пожар. Ранен один человек.
А в Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков и добавил, что в результате никто не пострадал.
Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области
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В Ростовской области горят емкости с топливом
 
Ростовская областьПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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