https://crimea.ria.ru/20240803/pozhar-na-sklade-v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-potushen-1139334802.html

Пожар на складе в Ростовской области после атаки ВСУ потушен

Пожар на складе в Ростовской области после атаки ВСУ потушен - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Пожар на складе в Ростовской области после атаки ВСУ потушен

В Каменском районе Ростовской области ликвидировали возгорание на складе, которое произошло после атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T13:04

2024-08-03T13:04

2024-08-03T13:04

ростовская область

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Каменском районе Ростовской области ликвидировали возгорание на складе, которое произошло после атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Савин.В ночь на субботу украинские боевики предприняли попытку массированной атаки региона. По данным Минобороны, над областью были уничтожены 36 дронов. В результате в Каменском районе загорелись емкости с топливом на территории базы №7.Всего в течение ночи силы ПВО отразили атаку на семь регионов России и сбили дрон над акваторией Азовского моря. Под ударом были Ростовская, Курская, белгородская, Орловская, Рязанская и Воронежские области , а также Краснодарский край. Всего было сбито и уничтожено 75 дронов.Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле, на месте вспыхнул пожар. Ранен один человек.А в Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков и добавил, что в результате никто не пострадал.

https://crimea.ria.ru/20240803/v-rostovskoy-oblasti-goryat-emkosti-s-toplivom-1139331575.html

ростовская область

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ростовская область, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости