https://crimea.ria.ru/20240803/v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-massirovannoy-ataki-na-regiony-rossii-1139330690.html

В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России

В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России - РИА Новости Крым, 03.08.2024

В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России

Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена в ночь на 3 августа силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T07:43

2024-08-03T07:43

2024-08-03T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена в ночь на 3 августа силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что системы противовоздушной обороны работали над семью регионами России, уничтожены дроны и над Азовским морем. Всего было сбито 75 беспилотников.Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ. По данным губернатора Василия Голубева, на месте падения беспилотников и обломков находятся службы экстренного реагирования. Жертв и пострадавших нет.А в Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков и добавил, что в результате никто не пострадал.

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курская область

белгородская область

орловская область

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краснодарский край

азовское море

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2024

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