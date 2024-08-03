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В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России
В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России - РИА Новости Крым, 03.08.2024
В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России
Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена в ночь на 3 августа силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T07:43
2024-08-03T07:43
2024-08-03T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена в ночь на 3 августа силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что системы противовоздушной обороны работали над семью регионами России, уничтожены дроны и над Азовским морем. Всего было сбито 75 беспилотников.Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ. По данным губернатора Василия Голубева, на месте падения беспилотников и обломков находятся службы экстренного реагирования. Жертв и пострадавших нет.А в Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков и добавил, что в результате никто не пострадал.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, происшествия, безопасность, новости, ростовская область, курская область, белгородская область, орловская область, рязанская область, воронежская область, краснодарский край, азовское море
В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России
Над регионами России и Азовским морем за ночь сбиты 75 беспилотников ВСУ – Минобороны