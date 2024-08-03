Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240803/v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-massirovannoy-ataki-na-regiony-rossii-1139330690.html
В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России
В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России - РИА Новости Крым, 03.08.2024
В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России
Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена в ночь на 3 августа силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T07:43
2024-08-03T07:43
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
происшествия
безопасность
новости
ростовская область
курская область
белгородская область
орловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137827545_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_42bb9a0b1d08634854967ce0654e7d36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена в ночь на 3 августа силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что системы противовоздушной обороны работали над семью регионами России, уничтожены дроны и над Азовским морем. Всего было сбито 75 беспилотников.Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ. По данным губернатора Василия Голубева, на месте падения беспилотников и обломков находятся службы экстренного реагирования. Жертв и пострадавших нет.А в Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков и добавил, что в результате никто не пострадал.
ростовская область
курская область
белгородская область
орловская область
рязанская область
воронежская область
краснодарский край
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137827545_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_1776dbf673c950ba32d4d979235f7eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, происшествия, безопасность, новости, ростовская область, курская область, белгородская область, орловская область, рязанская область, воронежская область, краснодарский край, азовское море
В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России

Над регионами России и Азовским морем за ночь сбиты 75 беспилотников ВСУ – Минобороны

07:43 03.08.2024
 
© Министерство бороны России Зенитные подразделения группировки войск "Центр" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
Зенитные подразделения группировки войск Центр обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
© Министерство бороны России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена в ночь на 3 августа силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что системы противовоздушной обороны работали над семью регионами России, уничтожены дроны и над Азовским морем. Всего было сбито 75 беспилотников.
"Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем", - уточнили в оборонном ведомстве.
Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.
Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ. По данным губернатора Василия Голубева, на месте падения беспилотников и обломков находятся службы экстренного реагирования. Жертв и пострадавших нет.
А в Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков и добавил, что в результате никто не пострадал.
 
Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОПроисшествияБезопасностьНовостиРостовская областьКурская областьБелгородская областьОрловская областьРязанская областьВоронежская областьКраснодарский крайАзовское море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии
10:03В Мариуполе открыли бюст самому молодому герою России
09:41В Ростовской области горят емкости с топливом
09:27В Нижнем Тагиле завершена поисково-спасательная операция
09:12Амброзия в Симферополе и Симферопольском районе: чем опасна и как борются
08:46Июль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС
08:21Крымский мост после возобновления движения – данные по пробкам
08:12Как записать ребенка в детский сад в Крыму: кому положены льготы
07:57Крымский мост открыли для проезда машин
07:43В Минобороны рассказали подробности массированной атаки на регионы России
07:31Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ
07:19Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
07:02Дроны врезались в жилой дом в Орловской области
06:42Крымский мост закрыт
00:07Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 3 августа
23:07Из-за бочки на "Тавриде" столкнулись три машины – есть пострадавший
22:55Главные новости Крыма: 2 августа
22:33Главное за день: 2 августа
Лента новостейМолния