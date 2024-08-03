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Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ

Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ

В Белгородской области утром в субботу дроны ВСУ атаковали нефтебазу. В результате загорелся один из резервуаров, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T07:31

2024-08-03T07:31

2024-08-03T07:31

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

нефтебаза

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области утром в субботу дроны ВСУ атаковали нефтебазу. В результате загорелся один из резервуаров, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков добавил, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.Атаке в ночь на 3 августа поверглись Ростовская и Орловская области. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ. По данным губернатора Василия Голубева, на месте падения беспилотников и обломков находятся службы экстренного реагирования. Жертв и пострадавших нет.

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, нефтебаза, происшествия, новости