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Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ
Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ
В Белгородской области утром в субботу дроны ВСУ атаковали нефтебазу. В результате загорелся один из резервуаров, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T07:31
2024-08-03T07:31
2024-08-03T07:31
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области утром в субботу дроны ВСУ атаковали нефтебазу. В результате загорелся один из резервуаров, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков добавил, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.Атаке в ночь на 3 августа поверглись Ростовская и Орловская области. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ. По данным губернатора Василия Голубева, на месте падения беспилотников и обломков находятся службы экстренного реагирования. Жертв и пострадавших нет.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, нефтебаза, происшествия, новости
Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ
В Белгородской области после атаки дона ВСУ загорелся резервуар на нефтебазе - Гладков